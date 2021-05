DELIVERY HERO - Das Unternehmen drängt zurück auf den deutschen Markt

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 109,900 € (XETRA)

Gut 24 Monate nach dem Verkauf des Deutschland-Geschäfts von Delivery Hero will der Essenslieferant nun zurück auf den deutschen Markt. Mit der Marke Foodpanda will der Konzern erneut im deutschen Markt mitmischen. Den Aktionären gefällt das nicht besonders, die Aktie gehört am Mittwoch bislang zu den größten Verlierern im deutschen Leitindex.

EMA200 im Fokus

Nachdem es dem DAX-Wert Ende April nicht gelang, das bisherige Allzeithoch von Anfang Januar zu überwinden übernahmen die Bären wieder das Kommando in der Aktie. Zu Wochenbeginn wurde mit dem Unterschreiten des EMA50 ein prozyklisches Verkaufssignal generiert und heute rutscht die Aktie direkt an die nächste Unterstützung im Bereich des EMA200 im Tageschart.

Aufgrund der jüngsten (hohen!) Abwärtsdynamik ist es durchaus wahrscheinlich, dass dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt den Abverkauf nicht aufhalten kann. Ein Tagesschlusskurs unterhalb von 109,40 EUR wäre ein weiteres prozyklisches Verkaufssignal für die Aktie.

In dem Falle wären schnell wieder zweistellige Kurse für die Delivery Hero-Aktie denkbar. Mittelfristig hat die Aktie sogar weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich 81-85 EUR, potentiell deutlich tiefer.

Erneut im umkämpften deutschen Markt Fuß fassen zu wollen, dürfte nicht ganz billig werden für das Unternehmen. Zumal auch der amerikanische Konkurrent Uber Eats seinen Markteintritt angekündigt hat. Kaufsignale entstehen hier eigentlich erst wieder oberhalb von 140 EUR, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken in der Aktie.

Delivery Hero Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)