DELIVERY HERO - Der Fluch der DAX-Aufnahme?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 94,960 € (XETRA)

Mit Beginn des heutigen Handels in ca. 1,5 Stunden werden die Aktien des insolventen Skandalunternehmens Wirecard im neu beschlossenen Eilverfahren durch die Anteile des bislang im MDAX notierten Lieferservice-Unternehmens Delivery Hero ersetzt.

Die Berliner sind nach den Kriterien der Deutschen Börse nach Handelsvolumen und Marktkapitalisierung die Nachrücker für den deutschen Aktienindex DAX. Letztere ist vor allem einem enorm starken Kursanstieg seit dem Börsengang Mitte 2017 zu verdanken, denn seither konnte der Wert in der Spitze über 300 % zulegen. Diese Kursspitze wurde am 06. Juli nach dem vorherigen Ausbruch über den Widerstand bei 81,62 EUR mit 106,20 EUR markiert und damit das charttechnische Ziel bei 108,00 EUR fast erreicht.

Korrekturphase nicht ausgestanden

Seither folgte nach einem scharfen Abverkauf an die Unterstützung bei 89,86 EUR ein weiterer Angriff auf das neue Rekordhoch, der jedoch in der letzten Woche endete und in eine dynamische Korrektur überging. Deren nächstes Ziel wäre jetzt der Support bei 89,20 bzw. 89,86 EUR. Hier könnte ein weiterer Anstieg starten. Allerdings wäre erst ein dynamischer Ausbruch über 102,00 EUR bullisch zu werten und könnte die nächste Attacke auf das Rekordhoch einleiten. Sollte auch dieser Bereich überwunden werden, käme wieder das Kursziel bei 108,00 EUR ins Spiel. Darüber lägen die nächsten Kursziele bei 113,00 und 118,50 EUR.

Abgaben unter 89,20 EUR würden dagegen ein temporäres Verkaufssignal nach sich ziehen und zu einer Ausweitung der laufenden Abwärtsbewegung führen. In diesem Fall könnte ein Einbruch bis an das alte Rekordhoch bei 81,62 EUR auf die Anleger warten. Darunter würde der "Fluch der DAX-Aufnahme" dann voll zuschlagen und ein Einbruch bis 73,18 EUR die kommenden Monate bestimmen.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

Delivery Hero Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)