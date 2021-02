DELIVERY HERO - Endet die Verlustserie in der Aktie bald?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 121,700 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero markierte am 05. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Anschließend setzte eine Abwärtsbewegung ein. Dabei fiel der Wert zunächst auf 121,40 EUR zurück.

In einem anschließenden Rallyversuch näherte sich die Aktie dem kurzfristigen Abwärtstrend an, erreichte ihn aber nicht ganz. In den letzten fünf Handelstagen gab die Aktie jeden Tag nach. Heute eröffnet sie schwächer und fällt unter 121,40 EUR, also auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit 05. Januar. Mit diesem Rückfall wird der Rückfall unter eine alte obere Trendbegrenzung, der bereits am Mittwoch erfolgte, bestätigt.

Wo liegen mögliche Abwärtsziele?

Damit verschlechtert sich das Chartbild der Aktie von Deilvery Hero deutlich. Zwar kann es ausgehend von der Unterstützung bei 116,60 EUR zu einer kleinen Gegenbewegung in Richtung 121,40 oder sogar 124,06 EUR kommen, aber danach droht ein weiterer Rücksetzer in Richtung 106,20 EUR. Ein deutliches Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend bei heute ca. 134,37 EUR. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre Platz in Richtung 145,40 EUR oder sogar ca. 152,50 EUR.

