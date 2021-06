DELIVERY HERO - Erholung vor dem Aus

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 109,000 € (XETRA)

Seit Ende Dezember befindet sich die Aktie von Delivery Hero in einer bislang dreiteiligen Abwärtsbewegung, die auf die zentrale Unterstützung bei 100,05 EUR zusteuert. Kurz vor der Marke drehte der Wert Mitte Mai nach oben ab, scheiterte zuletzt jedoch an der Hürde bei 116,65 EUR und fiel wieder unter die zuvor kurzzeitig zurückeroberte mittelfristige Aufwärtstrendlinie. Damit steht die Erholung jetzt auf dem Prüfstand.

Unter 107,00 EUR folgt das erste bärische Signal

Sollte die Aktie jetzt auch unter 107,00 EUR fallen, wäre die Erholung auch unter charttechnischen Gesichtspunkten gestoppt und ein Angriff auf die 100,05 EUR-Marke die Folge. Darunter hätte der Wert aufgrund der potenziell gleichen Längenverhältnisse der beiden großen Korrekturstrecken die Chance, am Kursziel bei 96,00 EUR einen Boden auszubilden und quasi aus dem Nichts eine Rally zu starten. Wie man diese Situation handeln könnte, lesen Sie auch in der Godmode PLUS-Analyse meines Kollegen Johannes Büttner.

Sollte aber auch der Bereich um 96,00 EUR unterschritten werden, müsste man sich auf direkte Abgaben bis 90,60 EUR und darunter mittelfristig bis 81,62 EUR einstellen.

Der skizzierte Angriff auf die Unterstützung bei 100,05 EUR würde dagegen erst durch einen Ausbruch über den Widerstand bei 116,65 EUR verhindert. In der Folge könnte die Aktie bis 120,10 und 125,00 EUR steigen.

Delivery Hero SE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)