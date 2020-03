DELIVERY HERO - Jefferies sehen deutliches Potenzial

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 55,480 € (XETRA)

Viele Angestellte wechseln in diesen Tagen ins Homeoffice oder neuerdings auch Quarantäne genannt. Nicht immer hat man aber die Zeit oder Lust zu kochen. Was als tun? Genau, man ruft den Bestellservice an und lässt das Essen liefern. Klingt banal, aber solche banalen Stories scheint die Börse derzeit zu spielen. Und die Aktie von Delivery Hero wäre einer der Hauptprofiteure dieses "Bestellbooms".

Das Analystenhaus Jefferies hebt heute das Kursziel für die Aktie deutlich von 65 auf 80 EUR an und bestätigt die Einstufung "Buy". Analyst Giles Thorne schreibt in einer Studie, dass der Markt für Online-Essenslieferungen vor seinem "dritten Zeitalter" stehe, was mehr Gewinndynamik und höhere Profitabilität bedeute. Die weltweiten Quarantänemaßnahmen könnten kurzfristig einen kleinen Vorteil bedeuten.

Profitabilität ist bei Delivery Hero aber erst einmal kein Thema, so ehrlich muss man sein. Das Unternehmen arbeitet chronisch defizitär. Erst ab dem Jahr 2022 erwarten Analysten das Erreichen der Gewinnschwelle. Durch den Kursrutsch der Aktie ist die Bewertung inzwischen aber wieder recht ordentlich. Das KUV fürs laufende Jahr liegt unter 5, was für einen Wachstumswert passabel ist.

Ausbruchsniveau erreicht

Aus charttechnischer Sicht hat der Wert in dieser Woche ein interessantes Kursniveau erreicht. Das Hoch aus dem Jahr 2018 bei 52,40 EUR dient als Unterstützung, ebenfalls der EMA50 Woche bei 53,40 EUR. Wiederum darunter unterstützt ein Zwischenhoch aus dem Jahr 2019 bei 48,80 EUR. Solange die Bullen diese Marken verteidigen, sind Erholungen in Richtung der charttechnischen Abrisskante bei 64,58 EUR möglich. Dort sollte man Reboundtrades aber spätestens wieder schließen. Bricht der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2018, wären antizyklische Manöver im Unterstützungsbereich zwischen 40,50 und 38,45 EUR denkbar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,46 2,28 3,33 Ergebnis je Aktie in EUR -2,81 -3,41 -2,08 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 7,5 4,8 3,3 PEG neg. 0,7 *e = erwartet

Delivery-Hero-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)