DELIVERY HERO - Neues Allzeithoch = neuer Rallyschub?

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 126,000 € (XETRA)

Die Aktie von Delivery Hero fiel im Dezember 2018 auf ein Tief bei 27,48 EUR zurück. Dort drehte die Aktie nach oben und setzte zu einer langfristigen Aufwärtsbewegung an. Am 19. Dezember 2019 durchbrach der Wert das bis dahin gültige Allzeithoch bei 52,40 EUR. Diese Marke wirkte im Coronacrash als Unterstützung. Am 06. Juli 2020 kletterte der Wert auf ein Hoch bei 106,20 EUR.

Anfang November durchbrach der Titel dieses Hoch, musste aber dann noch einmal einen Rücksetzer auf den kurzfristigen Aufwärtstrend seit 04. September hinnehmen. Ende November löste sich die Aktie von diesem Trend und setzte zu einer weiteren Rally an. Am 17. Dezember erreichte der Wert eine obere Pullbacklinie über die Hochpunkte aus dem Juli und November 2020. An dieser Trendlinie konsolidierte die Aktie einige Tage. Heute kommt es zum Ausbruch darüber. Dabei klettert der Wert mit einer langen weißen Kerze auf ein neues Allzeithoch.

Die Bullen toben sich aus

Das Chartbild der Aktie von Delivery Hero macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen ihre Rally beschleunigen und in Richtung 150-155 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter 116,60 EUR wäre diesem Szenario allerdings hinderlich und würde auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 106,20 EUR oder sogar ca. 100 EUR hindeuten.

Zusätzlich lesenswert:

CONTINENTAL - Rally kann weitergehen

NVIDIA - Erneute Bewährungsprobe für die Bullen

ACTIVISION - Mit Schwung ins neue Jahr

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Delivery Hero - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)