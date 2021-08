Delivery Hero: Prosus will weiter aufstocken! – Beide Aktien stemmen sich gegen den schwachen Trend! – Welches Papier ist die bessere Wahl?

Während der Dax nach einem kurzen Sprung über die Marke von 16.000 Punkte unter Druck geraten ist, legt die Aktie von Delivery Hero weiter zu und kommt mittlerweile auf ein Plus von mehr als 4 Prozent. Nachdem das Papier des Essenlieferanten zu Handelsstart von Rekordaufträgen der südkoreanischen Tochter Woowa angetrieben wurde, kommt jetzt die Nachricht dazu, dass Prosus seinen Anteil am Dax-Konzern ausbauen möchte.

Übernahme ausgeschlossen

Die niederländische Internetholding will über ihre Beteiligung MIH Food Holdings ihren Anteil an Delivery Hero aufstocken. Nach eigenen Angaben vom Dienstag hat Prosus eine Vereinbarung über den Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 2,5 Prozent an dem Berliner Essenslieferanten geschlossen. Sollten die Behörden zustimmen, erhöht sich der Anteil von Prosus damit von 24,97 auf 27,47 Prozent. Mit einem Abschluss der Transaktion rechnen die Niederländer bis Ende September. Prosus bleibt damit der größte Aktionär von Delivery Hero.

Prosus könnte nach eigenen Angaben seine Beteiligung an Delivery Hero in Zukunft noch erhöhen, sofern die Konditionen für einen Erwerb weiterer Aktien attraktiv seien. Die Internetholding will dabei aber eine Gesamtbeteiligung von mehr als 29,99 Prozent nicht überschreiten. Sonst müsste Prosus den übrigen Aktionären von Delivery Hero ein Übernahmeangebot unterbreiten.

Prosus Aktie legt auch zu

Die Papiere der Niederländer legen noch ein Stück mehr zu, als die Delivery Hero Aktie. Sie steigen um mehr als 5 Prozent. Prosus vermeldete neben der Aufstockung bei dem Dax-Konzern noch die Übernahme des indischen Zahlungsabwicklers Billdesk für 4,7 Milliarden Dollar.

Mit dem heutigen Plus könnte der Kurs der niederländische Internetholding wieder zulegen. Durch den Kursrutsch bei Tencent ist auch die Aktie von Prosus in die Tiefe gewandert, da der chinesische Internetkonzern die größte Beteiligung der Niederländer ist. Die Übernahme in Indien und eine Erholung von Tencent könnte zwei Faktoren sein, welche die Aktie wieder etwas in die Höhe bringen könnten. Mutige Anleger, die nicht vor der China-Problematik zurückschrecken, stellen bei Prosus einen ersten Fuß in die Tür

Von Markus Weingran

Foto: Ralf Liebhold/Shutterstock.com

