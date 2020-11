Delivery Hero short: 48 Prozent Chance

Im Mai 2011 gründete Niklas Östberg Delivery Hero (DH)und begann seine Reise zum Aufbau eines weltweit führenden Geschäfts in der Online-Bestellung von Lebensmitteln. Der DAX Neuling legt den Fokus weiter auf seine globale Expansionsstrategie. Das Rezept für spektakuläres Umsatzwachstum-im Q3 2020 wurde der Umsatz im Jahresvergleich verdoppelt - führt auch zu einem enormen Kapitalbedarf. Mit Ausnahme des Jahres 2019 hatten die Aktionäre permanente Bilanzverluste zu verdauen. Auch für die nähere Zukunft sind keine Gewinne eingeplant. Dass dieser Fokus auf enormes Wachstum über längere Perioden ohne signifikante Überschüsse auch aufgehen kann, wurde den Marktteilnehmern beispielsweise von Amazon vorgeführt. Um Vergleichbares im stark umkämpften Logistik-Markt annähernd zu erreichen, ist von den Aktionären einiges an Risikoappetit von Nöten.

Zum Chart

Die Corona-Pandemie und die Aufnahme in den DAX beförderte das in 49 Märkten aktive Unternehmen in eine breitere Öffentlichkeit. Seit dem Sell-Off im März 2020 konnte das Papier in der Spitze rund 133 Prozent hinzugewinnen und sich von der Seitwärtsentwicklung in den Jahren davor abheben. Wie bei vielen anderen Papieren hat sich das Aufwärtsmomentum ab Mai 2020 abgeschwächt, ohne dass die Volatilität zurückgegangen wäre. Es sind jederzeit ein Abverkauf des Wertes in der Höhe von 20 Prozent und die Rückkehr auf den langfristigen Aufwärtstrend beim Level von 82,74 Euro möglich. Ein Reversal über die Marke von 102,52 Euro bedarf zusätzlicher Anstrengung der Marktteilnehmer und die Rückkehr einer 3 Corona-Welle. Bei fortschreitender Durchimpfung in der ersten Hälfte des Jahres 2021 und der damit einhergehenden Normalisierung des gesellschaftlichen Miteinanders wird es schwieriger für Delivery Hero, die Wachstumszahlen aufrecht zu erhalten.

Delivery Hero (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 102,52 // 113,42 Euro Unterstützungen: 90,78 // 82,74 Euro

Fazit

Die medizinische Front gegen die Pandemie ist eröffnet, nachdem die Zulassung von 3 Impfstoffen gegen Covid-19 unmittelbar bevorsteht. Delivery Hero ist zu den Corona-Gewinnern zu zählen und wird im Lichte dieser Entwicklung tendenziell an Umsatzzuwachs einbüßen. Nach dem Lauf in den vergangenen Monaten ist eine Verschnaufpause überfällig.

Der Mini Future Short (WKN KB8PQY) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 3,73 von einem fallenden Kurs der Aktie von Delivery Hero zu profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 19,72 Euro (20 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 105,25 Euro an. Beim Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,79 Euro. Das Ziel könnte bei 84,98 Euro liegen (3,81 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: KB8PQY Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 2,58 - 2,60 Euro Emittent: Citigroup Basispreis: 123,10 Euro Basiswert: Delivery Hero SE KO-Schwelle: 117,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 97,28 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 3,81 Euro Hebel: 3,73 Kurschance: + 48 Prozent Quelle: Citigroup

Interessenkonflikt

Haftungsausschluss

