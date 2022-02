Den heutigen Tag hatte sich Firmenchef Niklas Östberg sicherlich anders vorgestellt. Kaum waren die Zahlen und der Ausblick von Delivery Hero veröffentlicht, da setzte die Aktie zu einer einzigartigen Talfahrt in der Unternehmensgeschichte an. Aus einem vorbörslichen Minus von rund 8 Prozent wurden im Handelsverlauf schnell 10, 20 Prozent ehe die Deutsche Börse die Notbremse zog und die Aktie zwischenzeitlich von Handel aussetzte. Trotz kleiner Denkpause für die Anleger wurde die Talfahrt nicht wirklich abgebremst. Mittlerweile liegen die Papiere über 30 Prozent im Minus und über 5 Milliarden Euro Börsenwert sind futsch.

Eigentlich guter Start ins neue Jahr

„Unser Januar war sehr gut“, sagte Östberg zu Analysten am Donnerstag. Gemessen am Bruttowarenwert – dem Wert der über die Plattform verkauften Waren – sei es der beste Januar überhaupt gewesen. Der Chef von Delivery Hery begründete die Vorsicht beim Ausblick mit der Absicht, Vertrauen in Prognosen aufbauen zu wollen. Der Schuss ist heute mal gründlich nach hinten losgegangen. Nachdem der Essenslieferant erst Anfang Januar verkündet hatte das Geschäft solle voraussichtlich im zweiten Halbjahr die Gewinnschwelle erreichen und im vierten Quartal werde mit einem bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) zwischen 0 und 100 Millionen Euro gerechnet, waren heute wohl einige Anleger von dem vorsichtigen Überrascht worden und hätten sich optimistischere Worte vom Vorstandsvorsitzenden gewünscht.

Dax kein gutes Pflaster für Delivery Hero

2020 wurde Delivery Hero als einer der großen Pandemie-Gewinner an der Börse gefeiert und der Kurs zog so stark an, dass die Berliner im August des Jahres vorzeitig in den Dax aufstiegen, um den Schandfleck Wirecard vorzeitig aus der ersten Börsenliga zu entfernen. Schon damals wurde die Änderung kritisiert, da Delivery Hero nicht profitabel war und zuvor schon sein Deutschland-Geschäft veräußert hatte. Allerdings ist der Dax kein gutes Pflaster für den Essenslieferanten. Mit dem heutigen Kurssturz ist die Aktie sogar unter ihren Tiefstand zu Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Anleger sollten auch weiterhin einen Bogen um die Aktie machen oder höchstens auf eine kleine Gegenbewegung spekulieren. Sich durch das Zahlenwerk von Delivery Hero zu arbeite bleibt weiterhin etwas schwierig und anstatt Vertrauen aufzubauen, hat der Ausblich einiges davon vernichtet. Daher ist der Seitenrand vorerst die bessere Wahl.

Von Markus Weingran

