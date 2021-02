DELIVERY HERO - Wichtige Hürde naht nach Zahlen

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 133,600 € (XETRA)

Delivery Hero erzielt 2020 einen Segmentumsatz von 2,8 Mrd. EUR (eigene Prognose 2,7 Mrd. EUR bis 2,8 Mrd. EUR), Bestellungen im Volumen von 1,3 Mrd. EUR (Prognose: 1,29 Mrd. EUR) und einen Bruttowarenwert von 12,4 Mrd. EUR (VJ: 7,4 Mrd. EUR, Prognose: 12,3 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Delivery Hero befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Rally war das Tief aus dem Dezember 2018 bei 27,48 EUR. Am 05. Januar 2020 markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR.

Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie in einer potenziellen bullischen Flagge. Die obere Begrenzung liegt aktuell bei ca. 136,72 EUR. Am 28. Januar fiel der Aktienkurs intraday aus der Flagge nach unten raus, erholte sich aber schnell wieder. Seitdem befindet sich der Wert in einer kurzfristigen Aufwärtsbewegung und nähert sich der oberen Begrenzung der Flagge an.

Worauf sollte man achten?

Gelingt der Aktie von Delivery Hero ein stabiler Ausbruch aus der Flagge, dann könnte die Rally weitergehen. Ein erstes Ziel wäre das Allzeithoch. Später könnte die Aktie in Richtung 179,61 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings an der Oberkante der Flagge scheitern, könnte es noch einmal zu einem Rückfall auf das bisherige Konsolidierungstief bei 121,40 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

SINGULUS - Die Aktie dreht auf!

TUI - Potenzielle Kaufzone naht

CISCO - Sorgen die Zahlen für ein Kursbeben?

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Delivery Hero - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)