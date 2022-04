Delivery Hero will mit neuer Fremdfinanzierung in Gewinnzone

Berlin (Reuters) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will es mit neuen Krediten in die schwarzen Zahlen schaffen.

Die Transaktion bestehe aus zwei Kreditlinien in Höhe von zusammen knapp 1,05 Milliarden Euro sowie einem revolvierenden Konsortialkredit im Umfang von 375 Millionen Euro, gab der in Berlin ansässige Dax-Konzern am Montag bekannt. Die Gelder flössen unter anderem in die Refinanzierung der Wandelanleihen. Ziel sei es, das Gesamtgeschäft im nächsten Jahr profitabel zu machen. Damit bestätigte Delivery Hero Aussagen von Firmenchef Niklas Östberg gegenüber Reuters aus dem Januar.