Delivery Hero will wieder in Deutschland aktiv werden

BERLIN (dpa-AFX) - Fast zwei Jahre nach dem Verkauf der Essensbestellplattform Lieferando will der Online-Lieferdienst Delivery Hero wieder in Deutschland Fuß fassen. Ab August wolle der Konzern unter der Marke Foodpanda sowohl Essensauslieferungen als auch die zeitnahe Zustellung von Alltagsgegenständen anbieten, teilte Delivery Hero am Mittwoch in Berlin mit. "Wir haben Deutschland immer im Auge behalten und sehen enorme Möglichkeiten, das Kundenerlebnis zu verbessern", sagte Foodpanda-Chef Artur Schreiber. Bereits im Juni solle eine Beta-Phase anlaufen./ngu/jha/