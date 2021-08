Delivery Hero’s türkische Marke Yemeksepeti startet Plattform “Mahalle” und investiert in Quick Commerce durch den Kauf von Marketyo

Berlin, 12. August 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute bekannt, dass Yemeksepeti, Delivery Hero’s türkische Tochtergesellschaft Mahalle startet - eine Quick-Commerce-Plattform, die darauf abzielt, Produkte von lokalen Geschäften in Rekordgeschwindigkeit zu liefern. Im Rahmen des Starts von Mahalle erwirbt Yemeksepeti Marketyo, eine Online-Shop-Plattform, die lokalen Supermärkten die Möglichkeit bietet, ihr Geschäft auf Online-Kanäle auszuweiten und so ihren Kundenstamm erheblich zu vergrößern sowie eine solide zusätzliche Einnahmequelle zu generieren.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: "Als weltweit führende lokale Lieferplattform sehen wir uns als Partner unserer Märkte. In einer zunehmend digitalisierten Branche ist es unsere Priorität, lokale Ladenbesitzer zu unterstützen - insbesondere in den schwierigen Zeiten, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben. Sowohl Yemeksepeti als auch Marketyo sind ein großartiges Beispiel dafür, wie wir diese Unterstützung auf ein neues Level heben können, indem wir die Stärken unserer digitalen Plattform und die unglaubliche Vielfalt, die physische Geschäfte zu bieten haben, kombinieren. Ich bin zuversichtlich, dass dies erst der Anfang der Quick-Commerce-Revolution ist."

Marketyo ist landesweit in 60 türkischen Städten aktiv und verfügt über ein breites Netzwerk von lokalen Supermärkten, eine solide digitale Infrastruktur und ein talentiertes Team. Durch diese Partnerschaft werden die Marketyo-Mitgliedsgeschäfte das lokale Angebot von Yemeksepeti um eine enorme Auswahl an Produkten ergänzen.

Özer Fırat, CEO von Marketyo: "Im Laufe der Jahre hat Marketyo eine Vielzahl von lokalen Supermärkten auf seiner Plattform willkommen geheißen. Heute sind wir mehr als begeistert, unsere Reichweite mit der Unterstützung von Yemeksepeti weiter auszubauen. Wir sind davon überzeugt, dass unser Ziel, kleine lokale Geschäfte zu digitalisieren, von dem Know-how und den Ressourcen des Unternehmens stark profitieren wird. In diesem Sinne möchten wir Yemeksepeti für die Schaffung einer Erfolgsgeschichte danken, die das gesamte türkische Ökosystem positiv beeinflussen wird."

INVESTOR RELATIONS KONTAKT Christoph Bast Director, Investor Relations +49 160 30 13 435 ir@deliveryhero.com

DISCLAIMER

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.