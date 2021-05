Dell-Chef rechnet mit mehrjähriger Chip-Knappheit

Berlin (Reuters) - Der Chef und Gründer des US-Computerherstellers Dell, Michael Dell, geht von länger anhaltenden Engpässen bei der Versorgung mit Chips aus.

"Die Knappheit wird wahrscheinlich ein paar Jahre anhalten", sagte Dell dem "Handelsblatt" (Dienstagausgabe). Auch wenn überall auf der Welt Chipfabriken gebaut würden. "Das braucht Zeit." Zugleich sagte Dell: "Der Chipmangel ist definitiv eine Herausforderung."

Dell sagte, er würde es begrüßen, wenn in Europa mehr Produktionskapazitäten entstehen würden: "Es wäre großartig, wenn eine Chipfabrik in Deutschland gebaut würde." Je näher diese an den Dell-Produktionsstätten läge, desto besser. Der drittgrößte Computerkonzern der Welt betreibt Werke in Polen und Irland. Intel hat angekündigt, ein Werk in Europa errichten zu wollen und erwägt, dafür einen Standort in Deutschland zu wählen.

Die Chip-Knappheit setzt derzeit vielen Branchen zu - allen voran der Autoindustrie, aber auch Computerherstellern. "Besonders schwierig sind ältere Halbleiter mit 28 Nanometer und größer zu bekommen. Wir reden hier insbesondere von solchen Komponenten, die sich im Ein-Dollar-Bereich bewegen und praktisch überall zum Einsatz kommen. Aber auch neuere Technologien sind nicht leicht zu haben", sagte Dell.