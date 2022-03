Delta und Air France-KLM liebäugeln mit Mehrheitsanteil an ITA Airways

Mailand (Reuters) - Die US-Airline Delta und die französisch-niederländische Air France-KLM erwägen einem Zeitungsbericht zufolge einen Einstieg bei der Alitalia-Nachfolgerin ITA Airways.

Die beiden Airlines hätten der italienischen Regierung in einem Brief ihr Interesse an einem Mehrheitsanteil an ITA bekundet, berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Donnerstag unter Berufung auf eine Person aus der Regierung. Zudem sei ein weiterer internationaler Fonds interessiert, der bereits in Billigairlines investiert sei. AirFrance-KLM, Delta und Virgin Atlantic teilten in einer Mail mit, dass sie mit dem neuen Management der italienischen Airline zusammenarbeiten wollten, um ihre Kooperation zu vertiefen.

Auch die Lufthansa hatte zusammen mit dem Schweizer Reedereikonzern MSC Interesse an einem Mehrheitsanteil an ITA bekundet. Lufthansa-Chef Carsten Spohr stellte vor einer Woche klar, dass für die Lufthansa selbst allenfalls eine Minderheitenbeteiligung in Frage komme.