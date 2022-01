Dem Crash ausweichen: Dieses dynamische Dividendenduo trotzt der Volatilität!

Dem Crash auszuweichen wird immer schwieriger. Inzwischen hat es in Teilen auch den breiten Markt erwischt. DAX, S&P 500 und andere globale Indizes sind zuletzt ein wenig unter die Räder gekommen. Allerdings gibt es Aktien, die sich der allgemeinen Marktentwicklung noch entziehen, wobei wir von einem marktbreiten Crash zugegebenermaßen noch weit entfernt sind.

Ein dynamisches Dividenden-Duo zum Beispiel. Riskieren wir einen Blick darauf, warum ausgerechnet diese beiden Aktien derzeit für eine solide Performance einstehen. Sowie auch, was wir davon mitnehmen können. Ein gesamtes Segment scheint derzeit wieder mehr en vogue zu sein.

Dem Crash ausweichen: Das dynamische Dividendenduo

Genauer gesagt sind es die Aktien von General Mills und Hormel Foods, die derzeit eine solide Performance abliefern. Wenn wir auf die vergangenen sechs Monate schauen, so kommen die beiden US-amerikanischen Lebensmittelkonzerne auf eine Aktienkursperformance von 20,5 beziehungsweise von 8,6 %. Wobei beide seit November des letzten Jahres überproportional zulegen konnten.

Es ist zum einen natürlich der Crash bei innovativen, jungen, dynamischen Tech- und Wachstumsaktien, der General Mills und Hormel Foods begünstigt. Aber eben auch die Qualität der Dividendenaktien. Beide besitzen starke Produkte wie Lucky Charms, Cheerios, SPAM oder andere Marken. Das ist ein defensives, konservatives und zeitloses Fundament. Wobei die Bewertungen der beiden Lebensmittelkonzerne vor sechs Monaten eher preiswert gewesen sind. Oder zumindest moderat für defensive, qualitativ hochwertige Dividendenaktien.

Mit einer königlichen Dividende von über 2 % setzte Hormel Foods sich ab. General Mills kam hingegen auf deutlich über 3 % Dividendenrendite und eine seit drei Jahrzehnten ungekürzte Dividende. Die Qualität erkennen wir auch hinter den Aktien. General Mills besitzt mit Tiernahrung und Convenience Stores zwei Wachstumssegmente. Hormel Foods kann nicht nur SPAM als Kassenschlager präsentieren. Nein, sondern insgesamt 40 Marken, die in den USA in ihrer Produktkategorie an erster oder zweiter Stelle gerankt sind. Das ist die defensive, zeitlose Klasse, die Investoren augenscheinlich vermehrt suchen.

Defensive Klasse für Ruhe im Depot?

Dem Crash auszuweichen wäre daher möglich gewesen, zum Beispiel mit dem dynamischen Dividendenduo von General Mills und Hormel Foods. Wobei die Kehrseite ist, dass die beiden Aktien insgesamt eher durchwachsen performen und vor allem eine nette Dividende mitbringen. Kosten, die man im Zweifel zu bezahlen hat, wenn Tech- und Wachstumsaktien irgendwann wieder den Rebound starten.

Trotzdem kann diese Aktienauswahl zeigen, dass moderat bewertete Lebensmittel-Dividendenaktien einen stabilen Kern in einem diversifizierten Depot bilden können. In volatilen Crash-Zeiten ist es mir jedenfalls recht, auf diese Aktien zurückgreifen zu können. Übrigens trifft das auch auf andere Aktien zu. Coca-Cola beispielsweise schlug sich in den vergangenen sechs Monaten mit einem Kursplus von ca. 8 % auch ziemlich wacker.

Der Artikel Dem Crash ausweichen: Dieses dynamische Dividendenduo trotzt der Volatilität! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola, General Mills und Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

