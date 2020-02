Dembélé wird am Dienstag operiert - neue Blessur kostet BVB viel Geld

MADRID (dpa-AFX) - Fußball-Profi Ousmane Dembélé vom FC Barcelona wird am kommenden Dienstag am rechten Oberschenkel operiert. Der Eingriff wegen eines Sehnenrisses werde in Finnland durchgeführt, teilte der spanische Meister am Donnerstag mit. Einzelheiten zur Länge der Genesungszeit sollen nach der OP bekanntgegeben werden. Laut Beobachtern könnte die Saison für den 22 Jahre alten Ex-Dortmunder vorbei sein.

Es handelt sich um genau die gleiche Verletzung, die Dembélé Ende 2017 im Spiel beim FC Getafe erlitt, damals am linken Oberschenkel. Der Franzose wurde daraufhin ebenfalls in Finnland operiert und musste eine viermonatige Zwangspause einlegen.

Dembélé leidet immer wieder unter Verletzungen und ist nur sporadisch einsatzfähig. Seinen früheren Verein Borussia Dortmund werde die neue Blessur voraussichtlich fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen kosten, berichteten spanische Sportmedien. Der Angreifer habe bisher 74 Pflichtspiele für Barça bestritten, erst bei der 75. Partie im Laufe dieser Spielzeit hätte der BVB die millionenschweren Boni bekommen, rechnete das Blatt "AS" vor. Dembélé war 2017 für eine Rekordsumme von 105 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen bis zu 40 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselt.

Am Montag hatte er sein Training mit dem Team um Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit starken Schmerzen abbrechen müssen. Der Stürmer bereitete sich auf sein Comeback vor, nachdem er sich Ende November im Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund eine andere Verletzung am rechten Oberschenkel zugezogen hatte und seitdem nicht einsatzfähig war./cfn/DP/zb