Demokraten in USA wollen Vize-Präsidenten drängen - Kabinett soll Trump entmachten

Washington (Reuters) - Die Demokraten fordern US-Vizepräsident Mike Pence auf, Präsident Donald Trump abzusetzen.

Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, sagte Abgeordneten am Sonntagabend, zunächst solle in der neuen Woche über eine entsprechende Resolution abgestimmt werden. Dies solle vor einem erneuten Amtsenthebungsverfahren stehen. Das Repräsentantenhaus soll Pelosi zufolge am Montag oder Dienstag abstimmen.

Nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol drängen die Demokraten auf eine rasche Entmachtung des bereits abgewählten Präsidenten, der am 20. Januar die Amtsgeschäfte an den Demokraten Joe Biden übergeben muss. Trump wird vorgeworfen, die jüngsten Ausschreitungen im Parlamentsgebäude mit mehreren Toten befeuert zu haben.

Der Republikaner Pence und das Kabinett könnten Trump auf Grundlage des 25. Verfassungszusatzes für amtsuntauglich erklären lassen und ihm damit die Macht entziehen.