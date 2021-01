Demokraten schieben Amtsenthebung Trumps an - Biden rechnet nicht mit Erfolg

Washington (Reuters) - Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump nimmt Fahrt auf.

Die Anklage des Repräsentantenhauses wurde am Montag dem Senat überstellt und dort verlesen. Der Vorwurf lautet auf Anstiftung zum Aufruhr im Zusammenhang mit dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol vor knapp drei Wochen. Der Prozess soll am 9. Februar beginnen. Der Senat fungiert dabei als Gericht. Trump ist seit dem regulären Ablauf seiner Amtszeit am 20. Januar zwar nicht mehr Präsident. Sollte er aber für schuldig befunden werden, könnte dies zur Folge haben, dass er künftig kein öffentliches Amt mehr bekleiden darf. Eine erneute Präsidentschaftskandidatur 2024 wäre dann ausgeschlossen.

Der neue Präsident Joe Biden, der Trump am vergangenen Mittwoch ablöste, räumte dem Verfahren allerdings wenig Erfolgschancen ein. Er glaube nicht, dass ausreichend Republikaner für eine Verurteilung ihres Parteifreundes stimmen würden, zitierte der Sender CNN den Demokraten. Mindestens zwei Drittel der 100 Senatorenstimmen sind für eine Verurteilung nötig. Da die Demokraten nur auf 50 Sitze kommen, sind sie auf die Unterstützung von 17 Republikanern angewiesen.

Trump wird vorgeworfen, seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol aufgehetzt zu haben. Er hatte für den 6. Januar, also den Tag, an dem Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl im November vom Kongress formell bestätigt werden sollte, zu einer Demonstration aufgerufen. In einer scharfen Rede vor seinen Anhängern wiederholte er dann seine unbelegten Behauptungen, bei der Wahl sei betrogen worden, und forderte dazu auf, zum Kapitol zu ziehen. Wenig später sorgten seine Anhänger dort für massive Ausschreitungen, die weltweit Entsetzen auslösten. Trump habe zur Gewalt gegen die Regierung der USA angestiftet, erklärte der führende Anklagevertreter des Repräsentantenhauses, Jamie Raskin, als er die Vorwürfe im Senat vortrug.

Mit Trump muss sich erstmals in der US-Geschichte ein Präsident zwei Mal einem Amtsenthebungsverfahren stellen. Vor gut einem Jahr hatten die Demokraten Trump in der sogenannten Ukraine-Affäre Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses vorgeworfen. Eine Verurteilung scheiterte am Widerstand der Republikaner. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos zum aktuellen Verfahren sprachen sich zuletzt 51 Prozent der Teilnehmer für eine Verurteilung aus.