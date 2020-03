Demonstrationen in mehreren französischen Städten gegen Rentenreform

PARIS (dpa-AFX) - Mehrere tausend Menschen haben Medienberichten zufolge in ganz Frankreich gegen das Rentenvorhaben der Regierung demonstriert. Sicherheitskräfte sperrten einen Bereich um die Madeleine-Kirche im Zentrum der französischen Hauptstadt Paris ab, wie die Tageszeitung "Le Parisien" am Dienstag auf ihrer Homepage berichtete. Es sei zu Spannungen gekommen als Demonstranten die Sperrungen umgehen wollten, hieß es in dem Bericht. Größere Zusammenstöße blieben aber zunächst aus. Unter anderem auch in Toulouse, Bordeaux und Nantes gingen Menschen auf die Straßen.

Die Mobilisierung richtete sich gegen das Vorhaben der Regierung, die umstrittene Reform des Rentensystems per Dekret und ohne Parlamentsabstimmung durchzusetzen. Die Hardliner-Gewerkschaft CGT rief die Demonstranten in Paris dazu auf, am späten Nachmittag vor die französische Nationalversammlung zu ziehen.

Im Parlament sollte am Dienstagnachmittag die Debatte über zwei Misstrauensanträge der Opposition gegen die Mitte-Regierung beginnen. Die Anträge hatten keine große Erfolgsaussicht - die Regierung kann sich auf eine breite Mehrheit im Unterhaus des französischen Parlaments stützen.

Seit fast drei Monaten kommt es in Frankreich immer wieder zu Massenprotesten gegen die Rentenreform. Der Zulauf zu den Demonstrationen hat in den vergangenen Wochen aber abgenommen. Im Dezember und Januar hatte ein wochenlanger Streik den öffentlichen Nah- und Fernverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht./ari/DP/stw