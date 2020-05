Demonstrationen rund um Corona-Auflagen in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Frankfurter Innenstadt sind am Samstagmittag bei Demonstrationen Kritiker und Gegner der Corona-Auflagen auf großen Gegenprotest gestoßen. Neben einer angemeldeten Kundgebung mit dem Titel "Hände weg vom Grundgesetz" auf dem Goetheplatz/Rossmarkt trafen sich Menschen auch ohne formelle Anmeldung auf dem rund 500 Meter entfernten Opernplatz. Zu mehr als verbalen Auseinandersetzungen kam es zunächst nicht, wie die Polizei berichtete. Vereinzelt seien die Menschen per Lautsprecher aufgefordert worden, den notwendigen Abstand einzuhalten, sagte ein Sprecher.

"Der Fokus unserer Maßnahmen liegt rund um den #Goetheplatz momentan darin, Gruppierungen voneinander zu trennen, um Auseinandersetzungen zu verhindern und beide Proteste zu ermöglichen", twitterte die Polizei, die vorsorglich auch einen Wasserwerfer vor Ort hatte. Nach Aussagen von Augenzeugen waren deutlich mehr linksgerichtete Gegendemonstranten unterwegs als noch vor einer Woche. Sie riefen unter anderem "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda" und "Nazis raus". Auch in anderen Städten waren Proteste gegen die Corona-Maßnahmen angekündigt./ceb/DP/men