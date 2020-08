Denkfehler, die dich doppelt dein Vermögen kosten!

Denkfehler gehören manchmal zum Prozess des Investierens einfach dazu. Mal ist es, dass man einen Konkurrenten falsch bewertet. Oder aber auch, dass man das Marktpotenzial gänzlich falsch einschätzt. All das kann einem im Laufe einer langjährigen Investorenkarriere mal passieren.

Es gibt jedoch auch Denkfehler, die dich gleich doppelt dein Vermögen kosten. Häufig hängen diese damit zusammen, dass man vom Ansatz her falsch denkt. Und in der Folge nicht nur einen Fehler begeht, sondern gleich zwei.

Werfen wir in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf zwei solcher Fehler. Und wie man verhindern kann, dass man einen Folgefehler begeht, der die Tragweite deiner ursprünglichen Fehleinschätzung noch erweitert.

Das Aussitzen von Fehlinvestitionen

Ich habe es gerade bereits angedeutet: Nicht jeder Schuss ist beim Investieren auch gleich ein Treffer. So manches Mal geht eine Investitionsthese eben nicht auf. Vielleicht, weil man das Potenzial falsch bewertet. Oder aber auch, weil wie zuletzt eine Krise eine etwas andere Bedeutung für eine Aktie hat und sich die Rahmenbedingungen gänzlich geändert haben. So etwas passiert im Laufe einer Investorenkarriere einfach mal.

Sollte es so weit sein, heißt es eigentlich: Game Over. Dieses Spiel ist vorbei. Und nix wie raus aus der Aktie. Das Festhalten an einer Aktie, die nicht aufgegangen ist, ist ein Fehler, den es zu vermeiden gilt. Wie gesagt, nachdem man bereits etwas übersehen hat, was womöglich der erste Fehler gewesen ist.

Allerdings gibt es noch eine bedeutend weitere Tragweite, was das Festhalten an einer Aktie angeht, die sich vielleicht nie mehr so recht erholen wird: Mit den frei werdenden Mitteln, die man durch einen Verkauf erzielen könnte, hätte man schließlich in eine andere Aktie investieren können mit einer intakten Investitionsthese. Und so womöglich die Verluste wieder herausholen können. Oder vielleicht noch mehr.

Das Aussitzen von Aktien mit gescheiterter Investitionsthese ist daher ein wirklich teurer Fehler. Nicht bloß, dass man auf einem Rohrkrepierer sitzt. Nein, sondern auch die Opportunitätskosten sind das Nicht-Wahrnehmen einer erfolgreicheren Investition. Das kostet dich entsprechend gleich doppelt dein Vermögen.

Der Preis des Markt-Timings

Ein zweiter Denkfehler, der dich gleich doppelt dein Vermögen kostet, hängt außerdem mit dem Versuch zusammen, den Markt zu timen. Wir Fools sind kein Fans eines solchen Ansatz: Beim Versuch, schlauer als der breite Markt zu sein, haben mehr Investoren Geld verloren als gewonnen. Deshalb sind wir überzeugt, dass klassisch buy-and-hold der vielversprechendere Ansatz ist.

Wer versucht, den Markt zu timen, dem wir häufig eine Sache passieren: Man verpasst den idealen Einstiegszeitpunkt (der häufig jetzt ist). Das ist bereits der erste Fehler, was folgt ist jedoch eine lange Wartezeit, in der man erneut auf einen idealen Zeitpunkt für den Einstieg wartet.

Irgendwann, und das ist der Beginn des zweiten Fehlers, wird man frustriert, weil man so viel verpasst hat. In der Folge steigt man letztlich zu irgendeinem Zeitpunkt ein, der vielleicht zu teuer ist. Fehler Nummer zwei ist passiert.

Markt-Timing ist daher ebenfalls eine Sache, die häufig zu zwei Fehlern führt: Einerseits zum Nicht-Einsteigen, andererseits zu einem überteuerten Einstieg. Entsprechend gilt es auch das für Foolishe Investoren zu meiden.

Denkfehler, die dich doppelt dein Vermögen kosten!

Wie wir daher sehen können, existieren gewisse Fehler, die dich zweifach deine Rendite oder dein Vermögen kosten können. Das Halten wenig erfolgreicher Aktien und der Versuch, den Markt zu timen, gehören zu diesen zwei Fehlerquellen. Meide sie und deine Performance wird sich doppelt verbessern.

