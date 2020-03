Denodo setzt außergewöhnlichen Wachstumskurs fort, was durch eine starke Dynamik zum Jahresende belegt wird

Anbieter von Datenvirtualisierung wird von Kunden und Influencern dafür gewürdigt, dass er mit seinem modernen Integrationsansatz einen überragenden Geschäftswert liefert

Denodo, der Marktführer im Bereich der Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass sich sein beeindruckendes weltweites Wachstum auch 2019 fortgesetzt hat, was sich in einer 50-prozentigen Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr zeigt. Die Neukundengewinnung, unterstützt durch Amazon, Azure und Google Marketplaces, spielte eine Schlüsselrolle, da sowohl Abonnements als auch die Expansion bei bestehenden globalen Kunden zu dem 52-prozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr beitrugen. Das Interesse an der preisgekrönten Denodo-Plattform wuchs weltweit, wobei Kunden aus der ganzen Welt an der Profitabilität von Denodo teilhaben. Insbesondere der Umsatz aus der APAC-Region wuchs um 275 Prozent und macht nun mehr als 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Die Zahl der Mitarbeiter wurde um 30 Prozent erhöht, um dieses weltweite Wachstum zu stützen. Der Anbieter im Bereich der Datenvirtualisierung erweiterte zudem seine weltweite Präsenz durch die Eröffnung von Büros in China, Mexiko und Kanada, wodurch die Gesamtzahl der weltweiten Niederlassungen auf 19 gestiegen ist. Strategische Technologie- und Beratungsallianzen wurden ebenfalls intensiviert, was sich in einem Anstieg der neu unterzeichneten Partnerschaftsvereinbarungen um 56 Prozent und einer erheblichen Ausweitung der bestehenden Partnerschaften widerspiegelt, wodurch der Umsatz in diesem wichtigen Partnerkanal um 192 Prozent stieg.

In diesem Zeitraum erweiterte Denodo seine Denodo-Plattform um fortschrittliche Funktionen, so dass Unternehmen einfach und schnell Projekte in den Bereichen Data Science, Cloud-Migration und Logical Data Lake durchführen konnten. Mit Fortschritten in den Bereichen Performance, Cloud und Datenkatalog-Funktionen, begegnet Denodo 7 den wachsenden Datenmengen aus verschiedenen Datenquellen und beschleunigt damit digitale Transformationsprojekte. Neue Kunden aus praktisch allen Branchen und Regionen haben sich der bereits beeindruckenden Kundenliste des Unternehmens angeschlossen, darunter führende Marken wie PetSmart, University of Rochester Medical Center, UBS, The Bank of New York Mellon und Walmart de México y Centroamérica.

Denodo wurde im „Voice of the Customer“-Bericht von Gartner Peer Insights ausgezeichnet: für Tools zur Informationsintegration vom 4. Dezember 2019 das einzige Produkt zur Informationsintegration hatte, das von 100 Prozent der Rezensenten weiterempfohlen wurde. Mit einer Gesamtbewertung von 4,5 aus 5 nahm Denodo den zweitbesten Rang unter den 15 teilnehmenden Anbietern im Bereich Evaluierung und Vertragswesen ein. Darüber hinaus wurde Denodo im Jahr 2019 zum zweiten Mal in Folge als Challenger im Gartner Magic Quadrant für Datenintegrationstools ausgezeichnet, wodurch die wachsende Bedeutung der Datenvirtualisierung auf dem breiteren Datenintegrationsmarkt repräsentiert wird. Das Unternehmen wurde außerdem als beste Datenvirtualisierungslösung im Readers' Choice Awards 2019 im Rahmen von Database Trends and Applications 2019 ausgezeichnet.

„Unser Ziel war es immer, unseren weltweiten Kunden zu helfen, Ordnung in die Komplexität des Datenmanagements zu bringen und es auf das nächste Level zu heben“, sagte Angel Viña, Gründer und CEO von Denodo. „Das bemerkenswerte Wachstum, das wir 2019 erreicht haben und das durch die zahlreichen Auszeichnungen von Branchenanalysten sowie durch neue Kunden belegt wird, die Denodo nutzen, um mit der sich verändernden Datenlandschaft Schritt zu halten, ist ein Beweis dafür, wie wir das Endergebnis verbessern. In diesem Jahr freuen wir uns darauf, noch mehr Funktionen hinzuzufügen, einschließlich einer stärkeren Unterstützung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um diese sich entwickelnden Trends zu stützen und unsere bereits beeindruckende globale Präsenz und unser Partnernetzwerk zu erweitern.“

