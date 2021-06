Der Aktienkurs dieser Dividendenaktie könnte schon bald abheben

Eine gute Dividendenaktie kann man immer gebrauchen. Gerne eine, die zuverlässig zahlt und obendrein die Ausschüttung jedes Jahr erhöht.

Doch man bekommt nichts geschenkt. Ein Unternehmen, das seine Einnahmen großzügig an die Investoren weiterleitet, ist in den seltensten Fällen auf Wachstum ausgerichtet.

In der Konsequenz sind Dividendenaktien oft genug keine Kursraketen. Schade!

Eine Ausnahme könnte schon bald die Chevron-Aktie sein. Denn hier braut sich ein interessantes Gemisch aus Inflation, Rohstoffmarkt und Dividendenerhöhung zusammen.

Warren Buffett kann es noch

Börsenlegende Warren Buffett ist ein schlauer Fuchs. Ende 2020 stieg er groß beim Ölkonzern Chevron ein.

Dieser Deal erschien seinerzeit total verrückt. Noch im Juni 2020 rutschte der Ölpreis satt ins Minus.

Aus heutiger Sicht hat Buffett ein gutes Schnäppchen gemacht. Sein Kaufpreis dürfte bei etwas über 80 US-Dollar pro Aktie gelegen haben. Heute muss man für die Chevron-Aktie gut 110 US-Dollar pro Anteil auf den Tisch legen (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 16.06.2021).

Für eine Dividendenaktie sind das gewaltige Kursgewinne. Zumal die Chevron-Aktie noch einiges mehr mit an den Tisch bringt.

Diese Dividendenaktie ist in jeder Hinsicht verführerisch

Die Könige unter den Dividendenaktien sind die Dividendenaristokraten. Das sind Unternehmen, die jedes Jahr mehr Dividende zahlen. Oder immerhin nicht weniger als im Jahr zuvor.

Zu diesem erlesenen Kreis zählt auch die Chevron-Aktie. Hier wird gezahlt, komme, was wolle. Für das Jahr 2020 überschritt die Dividendenrendite gar die Marke von 6 % pro Jahr.

Diese Entwicklung ist sehr verführerisch. Insbesondere vor dem Hintergrund einer stark steigenden Inflation. Sowohl in Nordamerika als auch in Europa zogen die Inflationsraten in den letzten Monaten stark an.

Genauso wie die Rohstoffpreise. Bauholz, Eisenerz, Kohle. Auch der Ölpreis widersetzt sich zunehmend der Schwerkraft. Mittlerweile kostet ein Fass der Sorte WTI beinahe wieder so viel wie im noch locker lustigen Vorkrisenjahr 2018.

Vor diesem Hintergrund ist klar, wieso eine Dividendenaktie aus dem Rohstoffsektor derzeit keine schlechte Idee sein könnte. Da hat Warren Buffett tatsächlich erstaunlich schnell geschaltet.

Das optimistische Szenario wäre ein glasklarer Kauf

Der Aktienkurs der Chevron-Aktie hat in den letzten Monaten schon ordentlich Gas gegeben. Aber das muss noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. Diese Dividendenaktie deckt derzeit alles ab, was man sich nur wünschen kann. Rohstoffpreise: Check. Dividendenrendite oberhalb der Inflationsrate: Check. Zuverlässiger Zahler: Check.

Kurzum: Ein Fels in der Brandung, ein zuverlässiges Bollwerk in unsicheren Zeiten.

Zumal das optimistische Szenario noch viel mehr zu bieten hat. Vor allem dann, wenn die Dividendenerhöhungen in den nächsten Jahren ebenso großzügig ausfallen wie in den vergangenen 2-3 Jahren.

In Erwartung zweistelliger Dividendenerhöhungen könnte der Aktienkurs der Chevron-Aktie in nächster Zeit noch mal ordentlich abheben. Das wäre auch ein schöner Erfolg für Warren Buffett. Bei dieser Dividendenaktie könnte er - trotz aller Kritik - endlich mal wieder voll ins Schwarze getroffen haben.

Der Artikel Der Aktienkurs dieser Dividendenaktie könnte schon bald abheben ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Geschäftsmann mit Diagramm von finanziellem Gewinnwachstum von Aktienmarkt Investitionen.