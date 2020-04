Der Aktienmarkt bleibt weiterhin volatil und diese drei Aktien sehen weiterhin unverschämt günstig aus!

Da soll doch einer die Börse verstehen. Mal gibt es eine regelrechte Talfahrt, die fast alle Aktienkurse gen Süden schickt, mal steigen die Kurse kontinuierlich an, obwohl auf den ersten Blick keine Gründe dafür ersichtlich sind. Für viele Anleger sind diese volatilen Marktbewegungen nur schwer zu verstehen und umso schwerer, diese zu verarbeiten.

Im Grunde genommen kann das einem Investor, der mit einem langfristigen Anlagehorizont auf Qualitätsaktien setzen möchte, aber auch reichlich egal sein. Denn für diese Sorte von smarten Investoren zählt nur eines: Sie möchten Anteile an großartigen Unternehmen zu einem fairen Preis erhalten. Solche Möglichkeiten tun sich immer wieder auf, egal in welcher Marktphase man sich befindet. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass Bärenmärkte die Eigenschaft mitbringen, mehr solcher Value-Chancen offenzulegen.

Drei Unternehmen, deren Aktien nach wie vor noch deutlich unterbewertet sein könnten, möchte ich nachfolgend vorstellen. Für langfristig denkende Anleger könnten das also drei waschechte Value-Chancen sein, von denen man zukünftig profitieren könnte.

Das auf Gewerbe- und Wohnimmobilien spezialisierte Immobilienunternehmen Aroundtown war bereits vor der Coronakrise interessant, da eine spannende Fusion mit TLG Immobilien in Gang gesetzt worden ist. Neben dieser anorganischen Methode, zu wachsen, weist Aroundtown auch alleine spannende Wachstumszahlen, beispielsweise bei den Umsätzen, auf. So sind die Umsätze vom Geschäftsjahr 2018 auf das abgelaufene von 747 auf 895 Mio. Euro angestiegen.

Im Moment wird Aroundtown mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von lediglich 4,33 (Schlusskurs: 16.04.2020, maßgeblich für alle Berechnungen) bewertet. Zudem winkt hier eine recht attraktive Dividendenrendite in Höhe von 5,77 %. Für Investoren, die sich im Immobilienbereich engagieren möchten, könnte das eine interessante Chance darstellen.

KPS ist ein IT-Beratungsunternehmen, das schwerpunktmäßig in den Bereichen der Business Transformation und der Prozessoptimierung agiert. Dabei verschafft KPS seinen Kunden eine All-in-One-Lösung, da technisches Know-how mit Expertise im kaufmännischen Bereich der Unternehmensprozesse gekonnt kombiniert wird.

Das Unternehmen versteht es, seine Umsätze auf einer konstanten und soliden Basis zu erhöhen und ist mit einer Marktkapitalisierung von unter 250 Mio. Euro noch recht klein. Zwar ist vermutlich nicht damit zu rechnen, dass KPS Wachstumsraten über 10 % und mehr aufweisen wird, dennoch könnte es sich um eine langfristige Value-Chance handeln.

Immerhin wird KPS aktuell mit einem KGV von 16,7 bewertet, was im ersten Augenblick nicht allzu günstig erscheint. Zuletzt mussten die Gewinne allerdings den Expansionsplänen weichen, weshalb hier vermehrt Sonderbelastungen gewinnmindernd wirkten. Außerdem weist KPS ein solides Geschäftsmodell auf, das nicht allzu konjunkturabhängig ist, was Investoren zusätzlich bedenken sollten. Obendrauf winkt auch hier eine durchaus attraktive Dividendenrendite in Höhe von 6,37 %, was das Gesamtpaket in meinen Augen gut abrundet.

Nach einem regelrechten Schnäppchen sieht derzeit TRATON aus. TRATON gehört zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern und vereint die bekannten Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO unter einem Dach. Während sich die Automobilindustrie in Sachen Pkw im Umbruch befindet, könnte die Lkw-Sparte mit etwas mehr Sicherheit versehen sein.

Zugegeben, durch die Coronakrise und die daraus einhergehenden Reisebeschränkungen könnte die Logistik vieler Unternehmen beeinträchtigt werden, weshalb auch die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen kurzzeitig zurückgehen könnte. Sobald die Krise überstanden ist, dürfte die Nachfrage hingegen wieder ansteigen.

Bei einem aktuellen KGV von nur 4,38 wirkt die TRATON-Aktie alles andere als teuer. Zudem wurde eine Dividende in Höhe von 1 Euro je Anteil in Aussicht gestellt, was zu einer Dividendenrendite in Höhe von 7,5 % führen würde, sofern die Dividende nicht noch gekürzt oder gestrichen wird.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aroundtown und KPS. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images