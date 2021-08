DER AKTIONÄR Nr. 35/21: DAX 40 - Die Karten werden neu gemischt

Martin Weiß stellt zusammen mit Andreas Deutsch die spannendsten Themen aus dem Heft vor. Die Titelstory lautet diesmal: "DAX 40: Die Karten werden neu gemischt. Welche Aktien Sie jetzt haben müssen und von welchen Sie besser die Finger lassen". Es ist die größte Veränderung in der Geschichte von Deutschlands wichtigstem Börsenindex. 33 Jahre nach seiner Gründung kommen zu den 30 Unternehmen in der ersten deutschen Börsenliga zum 3. September 2021 zehn weitere hinzu. Was bedeutet das für die Anleger? Welche Neuerungen gelten ab September und wer sind die zehn Unternehmen, die voraussichtlich in den erlauchten Kreis vorstoßen? In der neuen Ausgabe von DER AKTIONÄR erfahrt Ihr mehr.

Das neue Heft bekommt ihr beispielsweise hier: https://tinyurl.com/mffy2y62

Zugehörige Wertpapiere: