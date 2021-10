DER AKTIONÄR Nr. 40/21: 90 Tage, 5 Chancen, 100 Prozent - Bereit für den Jahresendspurt

Andreas Deutsch stellt die spannendsten Themen aus dem Heft vor. In der Titelstory geht es diesmal um den Jahresendspurt an der Börse. Hier erfahren Sie, wie Sie in kurzer Zeit Ihr Geld verdoppeln können. DER AKTIONÄR liefert Ihnen in der neuen Ausgabe fünf Gründe, die für ein renditereiches Jahresfinish sprechen. Dazu stellt Ihnen die Redaktion in der Titelstory fünf Top-Aktien vor, die für die restlichen 90 Tage des Jahres die Möglichkeit auf absolute Top-Performance bereithalten. Biegen Sie auf die Zielgerade von 2021 ein - mit dem Ziel und der Chance auf fünfmal 100 Prozent Gewinn.

Hier geht's zur neuen Ausgabe: https://tinyurl.com/jsapf3tn

Zugehörige Wertpapiere: