Der Asana Enterprise Work Graph: Klarheit in unklaren Zeiten für die weltweit größten Unternehmen

Eine Reihe neuer Funktionen zur Abstimmung globaler Großunternehmen und Optimierung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit von überall aus

Asana wird diese Innovationen am 20. Oktober 2021 bei Scale vorstellen

Heute hat Asana, Inc. (NYSE:ASAN)(LTSE:ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Teams, eine Reihe neuer Funktionen angekündigt, die das Unternehmen als den „Enterprise Work Graph“ bezeichnet. Damit erhalten selbst die komplexesten Großunternehmen die Klarheit, Flexibilität und Sicherheit, die sie brauchen, um allen Herausforderungen gewachsen zu sein. Mit einer Kombination aus den Funktionen des eigens von Asana entwickelten Enterprise Work Graph, Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollmechanismen auf Unternehmensebene schafft Asana eine einheitliche Zielausrichtung für Teams, ermöglicht die Koordination von Arbeitsabläufen über Teams und Zeitzonen hinweg und verdeutlicht den aktuellen Status des Projekts in Echtzeit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020005274/de/

Mit Asanas Ziele-API erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre Ziele an einem zentralen Ort, automatische Fortschrittsupdates und die Möglichkeit, Änderungen an Zielen mit den Tools ihrer Wahl vorzunehmen. (Graphic: Business Wire)

Unternehmen jeder Größe und Branche verlieren unzählige Stunden mit Arbeit rund um die Arbeit – das ist die Zeit, die mit der Suche nach Informationen, dem Wechseln zwischen Anwendungen oder durch Status-Meetings verschwendet wird. Mit der Unternehmensgröße wächst auch die Arbeit rund um die Arbeit – sie kostet Großunternehmen mit über 5.000 Angestellten 63 % der wöchentlichen Arbeitszeit.

„Heutzutage sind viele Unternehmen nach einzelnen Funktionen organisiert, aber die Arbeit wird funktionsübergreifend erledigt“, erklärt Anna Raimondi, Chief Operating Officer bei Asana. „Die Fehlausrichtung zwischen der Art, wie Teams organisiert sind, und der Art, wie die Arbeit tatsächlich ausgeführt wird, führt zu Arbeit rund um die Arbeit im ganzen Unternehmen. Mit dem Enterprise Work Graph löst Asana die Probleme, die eine teamübergreifende Koordination mit sich bringt, indem es die Klarheit bietet, die Teams brauchen, um in Verbindung zu bleiben – egal wo auf der Welt sie sich befinden.“

Weiter führt Raimondi aus: „In unserer heutigen Zeit, in der von überall aus gearbeitet wird, ist nicht das Mikro-, sondern das Makromanagement von Teams der beste Ansatz. Indem sie klare Ziele in Bezug auf die Arbeit und die dafür erforderlichen Tools setzen, können Unternehmen Arbeit und Ziele miteinander verknüpfen, was zu beeindruckenden Ergebnissen führt.“

Unternehmensausrichtung

Der Enterprise Work Graph von Asana ermöglicht eine klare Unternehmensausrichtung, indem er sichtbar macht, wie die Arbeit mit den Zielen des Unternehmens verbunden ist. Nun entwickelt Asana eine neue Ziele-API, die Ziele mit Daten und Analysen unternehmenskritischer Tools verbindet, um die Leistung zu überwachen und Entscheidungsträger zu informieren. Mit der Ziele-API erhalten Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über ihre Ziele an einem zentralen Ort, automatische Fortschrittsupdates und die Möglichkeit, Änderungen an Zielen mit den Tools ihrer Wahl vorzunehmen – und zwar programmatisch durch maßgeschneiderte Integrationen. Beispielsweise kann ein Asana-Ziel mit dem Bericht eines CRM-Tools verknüpft werden, sodass ein Ziel automatisch in Asana aktualisiert wird und alle Beteiligten im Unternehmen auf dem Laufenden bleiben, während Vertriebsteams in Salesforce neue Kunden akquirieren.

Bald wird es bei Asana automatische Statusaktualisierungen zu Zielen geben, die den Fortschritt von Unternehmenszielen in Echtzeit aufzeigen – ganz ohne manuelle Arbeit.

Teamübergreifende Koordination

Heute ist teamübergreifende Koordination oft chaotisch, denn die Arbeit findet oft isoliert statt oder wird in Tabellen organisiert, auf die nur das jeweilige Team Zugriff hat. Hinzu kommt, dass traditionelle Prozessautomatisierung von oben nach unten delegiert wird, durch die IT verwaltet wird und teuer ist.

Mit dem neuen Workflow Builder von Asana können Workflows auch ohne Programmierkenntnisse eingerichtet werden. Dieses intuitive Tool erstellt und automatisiert alle notwendigen Schritte in einem Workflow und liefert Analysen, mithilfe derer Verbesserungen vorgenommen werden können. Der Workflow Builder und die Workflow-Sammlung werden bald veröffentlicht und geben Teams die Möglichkeit, ihre eigenen bevorzugten, vorgefertigten Workflows zu kreieren und zu nutzen, um den Projekterfolg und die Effizienz zu fördern. Asana hilft Teams dabei, Prozesse im gesamten Unternehmen zu skalieren, wodurch teure Tools und komplexe IT-Genehmigungen nicht mehr notwendig sind.

Transparenz

Mit unternehmensweiten Berichten von Asana erhalten Unternehmen alle nötigen Informationen, um ihre Geschäftsziele nachzuverfolgen, Anpassungen vorzunehmen und Teams zum Erfolg zu führen – ohne dafür zahllose Meetings einberufen zu müssen.

Inspiriert von den bewährten Vorgehensweisen von Agile-Entwicklungsteams, die Produktentwicklungszeiten nachverfolgen, um Effizienz zu steigern, sind unternehmensweite Berichte heute sogar noch besser: Hinzu kommen nun Berichte über Datentrends und Workflows im zeitlichen Verlauf. Von der projektübergreifenden Nachverfolgung von Budgetausgaben über Tage, Monate und Jahre bis hin zur Analyse, wie viel Zeit Teams durch ineffiziente Prozesse verlieren, liefern unternehmensweite Berichte dem Nutzer wichtige Einblicke – so können sich selbst die effizientesten Teams immer noch kontinuierlich verbessern.

Skalierbare Sicherheit

Mit der Fähigkeit, Unternehmen mit über 100.000 Nutzern zu unterstützen, und einer Verfügbarkeit von 99,9 % sorgt Asana dafür, dass die Daten von IT-Teams sicher und jederzeit verfügbar sind, damit diese sich beim Wachstum ganz beruhigt auf das Erzielen von Unternehmensergebnissen konzentrieren können. Mit neuen Admin-Mitteilungen kann die IT direkt in Asana das ganze Unternehmen auf den neuesten Stand bringen, sodass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bei den richtigen Teams ankommen. Außerdem automatisiert die neue SCIM-Funktion das Einrichten von Gruppen und synchronisiert Profiländerungen mit Okta und bald auch mit Azure AD.

Seit neuestem können Unternehmensadministratoren durch die Audit Log API erfahren, was in Asana passiert, und sie erhalten Mitteilungen im Fall von ungewöhnlichen Aktivitäten. In Zukunft werden Unternehmen dank Enterprise Key Management (EKM) noch mehr Kontrolle über ihre Daten erhalten und Daten mit eigenen Keys verschlüsseln können. EKM gewährt Unternehmen Einblick in und Kontrolle über den Zugang zu ihren Daten. So kann Asana für die Übertragung sensibler Informationen unter Berücksichtigung höherer Sicherheitsstandards genutzt werden.

„Wir bei Asana haben uns über die letzten zehn Jahre darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse der weltweit größten und internationalsten Unternehmen in Bezug auf Skalierung und Sicherheit zu erfüllen“, sagt Prashant Pandey, Head of Engineering bei Asana. „Von Enterprise Key Management bis hin zu Audit-Protokollen und einem wachsenden Netzwerk aus Partnerschaften mit den weltweit führenden Anbietern für IT-Tools ermöglichen wir IT-Führungskräften mehr Kontrolle und Flexibilität, um funktionsübergreifende Teams miteinander in Verbindung zu halten – selbstverständlich unter Berücksichtigung der erforderlichen Datensicherheitsaspekte.“

Unser virtuelles Event für Großunternehmen namens Scale findet am 21. Oktober um 16:30 Uhr CEST statt. Erfahren Sie von leitenden Mitarbeitern bei Okta, Xero, der Harvard Business School und Asana, wie Sie die Ergebnisse Ihres Teams durch Klarheit, Flexibilität und Zuversicht skalieren können. Reservieren Sie Ihren Platz unter summit.asana.com.

Über Asana

Asana hilft Teams, ihre Arbeit zu koordinieren, von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist stolz auf mehr als 107.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Unternehmen in 190 Ländern, die das kostenlose Angebot nutzen. Globale Kunden wie Amazon, Japan Airlines, Sky und Under Armour vertrauen auf Asana, um alle Aspekte – von Unternehmenszielen über den digitalen Wandel bis hin zu Produkteinführungen und Marketingkampagnen – zu koordinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.asana.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211020005274/de/

Leah Wiedenmann

press@asana.com