Der bessere Kauf: Facebook vs. Alphabet

Die größten Unternehmen im Bereich der digitalen Werbung in den USA sind Alphabet (WKN: A14Y6F oder A14Y6H) mit Google und Facebook. Die beiden kontrollieren fast 61 % des Marktes.

Aus diesem Grund generieren Anzeigen für beide den Großteil der Einnahmen. Dieser beherrschende Anteil am US-Anzeigenmarkt bedeutet jedoch, dass ein weiteres Wachstum der Werbeeinnahmen nicht einfach sein wird. Wie sieht also der Wachstumspfad für diese beiden Anzeigengiganten aus und wer hat die bessere Strategie, um es zum besseren Kauf zu machen? Untersuchen wir beide Unternehmen, um diese Frage zu beantworten.

Facebooks Weg nach vorn

Im Mai dieses Jahres sind acht Jahre seit dem Börsengang von Facebook vergangen, und während die Einnahmen weiter steigen, verlangsamt sich das Wachstum. Die Einnahmen stiegen im vierten Quartal im Jahresvergleich um 25 % auf 21,1 Milliarden USD. Im vierten Quartal 2018 stiegen sie jedoch um 30 % und im vierten Quartal 2017 um 47 %.

Wie also plant Facebook angesichts der Verlangsamung des Umsatzwachstums, seinen Anstieg fortzusetzen? Ein mögliches Investitionsareal ist die Anwendung von Handels- und Fintech-Fähigkeiten in seiner Produktlinie. CEO Mark Zuckerberg nannte sie „riesige und wichtige Bereiche“.

Facebook verfolgt hier mehrere Ansätze, wie zum Beispiel seinen Peer-to-Peer-Zahlungsdienst Facebook Pay, der es Händlern ermöglicht, Produkte über Instagram zu verkaufen, und die Nutzung der Nachrichtendienste WhatsApp und Messenger zur Abwicklung des Handels. Das Unternehmen geht davon aus, dass Transaktionsdaten, die durch diese neuen Funktionen gesammelt werden, den Wert von Facebook-Werbung steigern werden, wodurch die Werbetreibenden mehr für den Anzeigenservice des Unternehmens bezahlen.

Neben dem Handel investiert das Unternehmen auch in Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Diese Geschäfte sind noch am Aufkeimen, aber Zuckerberg bezeichnet sie als „die nächste Computerplattform“. Er sieht AR und VR als eine Weiterentwicklung des sozialen Netzwerks von Facebook, indem es Menschen an verschiedenen Orten ermöglicht, so zu interagieren, als befänden sie sich im selben Raum. Er verkündete, dass der VR-Shop von Facebook, Oculus, allein letztes Weihnachten einen Umsatz von 5 Millionen Dollar verzeichnete. Das Ergebnis unterstreicht das Potenzial dieses Bereichs, bedeutende Einnahmen zu erzielen.

Die Arbeit von Facebook zur Ausweitung seines Geschäfts ist bewundernswert, aber das Unternehmen befindet sich hier noch im Anfangsstadium. So befindet sich beispielsweise eine Initiative zur Einbeziehung des Handels auf Instagram im Testmodus und COO Sheryl Sandberg erklärte, dass das Unternehmen bei dieser Arbeit bewusst langsam vorgehe. Außerdem stellte Zuckerberg fest, dass die Ausreifung von AR und VR „noch einige Jahre entfernt“ sei. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis diese Projekte zu nennenswerten Einnahmen führen.

Alphabets Wachstumsansatz

Wie Facebook wächst der Umsatz von Alphabet weiter, und auch dieses Wachstum verlangsamt sich. Die 46 Milliarden USD für das vierte Quartal stellten einen Anstieg von 17 % im Jahresvergleich dar, verglichen mit einem Anstieg von 22 % im vierten Quartal 2018.

Um die Einnahmen weiter zu steigern, hat Alphabet sein Geschäft über die Werbung hinaus ausgeweitet. Das Unternehmen gewährte Investoren neue Einblicke in diese Bemühungen, als es mit seinen Ergebnissen für das vierte Quartal erweiterte Angaben zu den Einnahmen machte und aufzeigte, dass seine wichtigsten Geschäftsbereiche alle ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichneten.

Beispielsweise verzeichnete seine Cloud-Computing-Abteilung, Google Cloud, einen Anstieg von 53 % der Einnahmen auf 2,6 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, verglichen nit dem Vorjahr. Das Segment der anderen Geschäftsbereiche von Alphabet steuerte im vierten Quartal 5,3 Milliarden USD bei, gegenüber 4,8 Milliarden USD im Jahr 2018. Dieser Geschäftsbereich umfasst Hardware wie Pixel-Handys und Nest-Smart-Home-Produkte sowie die abonnementbasierten und anderen nicht werbebezogenen Einnahmen von YouTube.

Darüber hinaus sieht CEO Sundar Pichai, ebenso wie Zuckerberg, erweiterte Handelsmöglichkeiten für die Produkte des Unternehmens als einen „spannenden Bereich“. YouTube ermöglicht es seinen Nutzern nun, Produkte über den Feed auf der Startseite und in den Suchergebnissen zu kaufen. Wenn man beispielsweise den Suchbegriff „Puma-Schuhrezensionen“ auf der mobilen App von YouTube eingibt, erscheint an der Spitze der Suchergebnisse eine Liste von erhältlichen Puma-Schuhen.

Pichai bemerkte auch, dass die berühmte Suchmaschine von Alphabet, Google, während des Feiertagswochenendes vom Black Friday zum Cyber Monday im vergangenen Jahr die größte Anzahl von täglichen Einkäufern in der Geschichte des Unternehmens verzeichnete. Parallel dazu verzeichnete Google einen Anstieg um das Vierfache der Zahl der US-Einzelhändler, die an seinem Produkt Google Shopping Actions teilnehmen, das es Händlern ermöglicht, Artikel über Google zu verkaufen.

Und der Gewinner ist …

Beide Technologieunternehmen arbeiten an Lösungen, um ihr Wachstum fortzusetzen, aber Alphabet hat die überlegene Strategie. Die Bemühungen von Facebook sind noch in den Kinderschuhen und unerprobt, und bei den kommerziellen Initiativen von Facebook geht es immer noch eher um die Steigerung der Werbeeinnahmen als um die Diversifizierung der Einnahmequellen.

Die Arbeit von Alphabet an der Google Cloud und seiner Hardware sowie anderen Projekten, die nichts mit Werbung zu tun haben, bringen heute Einnahmen in Milliardenhöhe. Auch Geschäftsbereiche wie Google Cloud verzeichnen ein schnelles Wachstum, was darauf hindeutet, dass sich die Umsatzsteigerungen wahrscheinlich fortsetzen werden. Diese Faktoren machen Alphabet zum besseren Kauf.

