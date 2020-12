Der beste Börsen-November seit 1928 – Geht die Party bis zum Frühling noch weiter?

Das war der beste November seit 1928. Zumindest gilt das für den Dow Jones als auch den S&P 500. Für den DAX war es der beste November seit 1987 mit einem Plus von fast 15 %. Big Tech konsolidiert mustergültig, ohne jedoch abzukippen. Besser geht es nicht. Trotz technisch überkaufter Indizes dürfte die Wette auf technische Korrekturen gleichwohl nur begrenzte Möglichkeiten bieten.

Nicht der Impfstoff spielt die entscheidende Rolle, wie vielfach in den Medien zu lesen ist. Denn dass er kommen würde, war längst absehbar. Entscheidend bleibt die monetäre Komponente bzw. die rasante Ausweitung der Geldmenge. Sie ist grundsätzlich der wichtigste Faktor für eine Börsentendenz. Das, was in dieser Hinsicht seit Frühjahr 2020 geschehen ist, hat es so noch nie gegeben.

Die amerikanische Geldmenge explodierte seit Frühjahr um 3,5 Bio. $. Für eine derartige monetäre Ausweitung benötigte die Fed bis Januar 2020 zuvor ganze sieben Jahre. In diesem Zeitraum hatte sich der S&P 500 mehr als verdoppelt. Die Nachwirkungen dieser Geldmengenexplosion werden lange zu spüren sein.

Daraus resultiert 2021/22 ein Wirtschaftsaufschwung, der sich „gewaschen hat“. Goldman Sachs und J.P. Morgan bauen zu Recht auf dieses Szenario. Ihre Prognosen für den S&P 500 sorgten an der Wall Street für Schlagzeilen. Die Goldmänner sehen den S&P 500 Ende 2021 bei 4.300 und bei 4.600 Punkten per Ende 2022, J.P. Morgan bei 4.000 bzw. 4.500 gegen aktuell 3.655 Punkten. Klar ist auch:

Ohne die Tech-Werte gehen solche Ziele nicht auf. Ohnehin ist auffällig, dass die Konsolidierung in erster Linie „Big Tech“ betrifft. Der Nasdaq Composite, in dem über 3.000 US-Techs gelistet sind, hat ebenso wie der S&P 500 als auch der Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert. Die Konsolidierung der großen Techs ist gesund und verläuft mustergültig. Im Anschluss daran gibt es auch hier neue Tops, die fundamental begründbar sind. Das 2021er-KGV von Facebook liegt bei 26, das von Alphabet bei 29. Apple kommt ebenso auf 29 und cashbereinigt liegen alle KGVs rd. 10 % tiefer. Auch die Stories bleiben intakt.

Fazit: Die Börsenampeln stehen weiter auf Grün. Die Märkte wollen trotz des Rekord-Novembers weiter nach oben. Dabei ist die Marktbreite steigender Kurse in den Indizes sehr hoch. Auch das ist sehr positiv zu werten. Ohnehin beginnen statistisch jetzt kalendarisch die besten vier Monate für die Aktienmärkte. Die überkauften Stimmungsindikatoren lassen kleinere Korrekturen jederzeit zu, gefährden aber nicht den generellen Trend. Sorgen Sie in ihrem Depot für eine ausgewogene Mischung aus Big Caps, Nebenwerten, Zyklikern bzw. Value-Aktien und Technologiewerten!

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: Everett Collection / Shutterstock.com

