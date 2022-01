Der "Big Quit" geht weiter - Rekordzahl von US-Arbeitnehmern kündigt

Washington (Reuters) - In den USA haben im November 4,5 Millionen Menschen ihren Job gekündigt und damit so viele wie noch nie in einem Monat.

Nach am Dienstag veröffentlichten Daten des Arbeitsministeriums stieg die Zahl im Vergleich zum Oktober um 370.000 und war in den Beherbergungs- und Gastronomiebranchen besonders ausgeprägt. Auch das Gesundheitswesen ist betroffen. Während der Coronavirus-Pandemie haben eine Rekordzahl von Amerikanern ihren Job gekündigt, ein Phänomen, das in den USA als "The Big Quit" oder "The Great Resignation" (etwa: "Die große Kündigung") bezeichnet wird. Die Entwicklung gilt unter anderem als Indikator, dass die Löhne in den USA weiter steigen dürften.