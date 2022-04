Der CEO von JPMorgan warnt: Die Erholung der US-Wirtschaft könnte ins Stocken geraten

Die US-Wirtschaft ist jetzt in viel besserer Verfassung als zu Beginn der Pandemie.

Die Spannungen in Übersee und die galoppierende Inflation könnten zu einer großen Kehrtwende führen.

Die wichtigsten Punkte

Als die COVID-19-Epidemie Anfang 2020 in den USA ausbrach, löste sie eine Wirtschaftskrise aus, auf die viele Menschen nicht vorbereitet waren. Zum Glück ist die Wirtschaft heute in einer viel besseren Verfassung als noch vor zwei Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist nicht nur gesunken, sondern es gibt auch Millionen von freien Arbeitsplätzen.

Trotz dieser Fortschritte ist Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, nicht zuversichtlich, dass sich die Wirtschaft in die richtige Richtung entwickelt. Er ist sogar der Meinung, dass eine Kombination aus dem Ukraine-Konflikt und der galoppierenden Inflation die Wirtschaft gefährden und zu einem Stillstand des Wirtschaftswachstums führen könnte. Und das ist ein Szenario, auf das wir uns alle vorbereiten müssen.

Vorbereiten auf eine Rezession

Auch wenn die US-Wirtschaft im Moment nicht unbedingt am Rande einer Rezession steht, könnte sich die Lage im Laufe des Jahres verschlechtern. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auf diese Möglichkeit vorbereiten.

Der beste Weg, sich für einen wirtschaftlichen Abschwung zu wappnen, ist es, seine Ersparnisse aufzustocken. Die Arbeitslosigkeit steigt in der Regel während einer Rezession, aber wenn du eine gesunde Summe auf deinem Sparkonto hast, kannst du es schaffen, über die Runden zu kommen, wenn dein Gehalt für eine gewisse Zeit wegfällt oder stark schrumpft.

In der Regel solltest du genug Geld sparen, um drei bis sechs Monate lang die wichtigsten Rechnungen bezahlen zu können. Selbst wenn du nach einer Entlassung Anspruch auf Arbeitslosengeld hast, ersetzen diese Leistungen nur einen Teil deines früheren Gehalts. Mit ausreichenden Ersparnissen kannst du verhindern, dass dich der vorübergehende Verlust deines Arbeitsplatzes in die Schuldenfalle treibt.

Apropos Schulden: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um deine Kreditkartenabrechnungen zu reduzieren. Eine Zahlung weniger, um die man sich Sorgen machen musst, könnte dir die Rezession erleichtern, vor allem wenn du deinen Job verlierst oder deine Arbeitszeit gekürzt wird.

Und schließlich solltest du dir angesichts von Dimons Warnung vielleicht ein zweites Einkommen aufbauen. Mit diesem zusätzlichen Geld könntest du deine Ersparnisse aufstocken und deine Schulden abbauen, bevor sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert. Und wenn du in einer Rezession deinen Job verlierst, hast du ein zweites Standbein, auf das du zurückgreifen kannst. Und wenn es sich dabei um einen Nebenjob handelt, dessen Stundenzahl du erhöhen kannst, wenn es dein Zeitplan zulässt, kannst du vielleicht einen ordentlichen Teil deines Gehalts ersetzen.

Plane für das Schlimmste

Niemand möchte sich eine Zeit der wirtschaftlichen Not vorstellen - nicht, wenn der letzte Abschwung noch gar nicht so lange her ist und alles so viel besser zu sein scheint. Aber auch wenn es keinen Grund gibt, wegen einer drohenden Rezession in Panik zu verfallen, ist es eine gute Idee, sich darauf vorzubereiten.

Ein wichtiger Grund, warum so viele Menschen in den ersten Tagen von COVID-19 einen finanziellen Rückschlag erlitten haben, ist, dass sie keine Ersparnisse hatten, auf die sie zurückgreifen konnten, und dass sie keine Möglichkeit hatten, mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes umzugehen. Wenn du dich darauf vorbereitest, einen wirtschaftlichen Sturm zu überstehen, ist es wahrscheinlicher, dass du eine Rezession unbeschadet überstehst.

Der Artikel Der CEO von JPMorgan warnt: Die Erholung der US-Wirtschaft könnte ins Stocken geraten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 16.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images