Der Dollar bleibt vorerst das Asset der Stunde – Unternehmen rufen nach Liquidität

Der Kurs des Euro ist am Mittwochvormittag wieder etwas unter Druck geraten. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Vormittag noch etwas gegen ihren jüngsten Abwärtstrend gestemmt hatte und auf ein Tageshoch von 1,1045 US-Dollar gestiegen war, rutschte der Eurokurs schnell wieder unter 1,10 Dollar. Zuletzt kostete ein Euro etwa 1,10 Dollar. Am Dienstag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs auf 1,0982 Dollar festgesetzt.

Währungsanalyst Wolfgang Kiener von der BayernLB verwies zur aktuellen Dollarstärke darauf, dass Unternehmen angesichts der Unsicherheit rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Dollar-Liquidität nachfragten, um sich auf Unwägbarkeiten vorzubereiten. Außerdem bleibe die Risikoabneigung zunächst hoch und stärke wegen der in Krisen-Hochphasen sehr ausgeprägten Tendenz zu Kapitalanlagen im eigenen Land der US-Anleger den Dollar.

Dollar ist weiterhin das Asset der Stunde

Ein weiterer, wenn nicht sogar der größte Grund für die Stärke des Dollar und die Schwäche von Aktien, aber sogar auch von der Krisenwährung Gold ist, das zur Zeit ein massives Deleveraging stattfindet. Das heißt, das viele Finanzakteure ihre Aktien, Goldbestände und weitere, teils spekulative Assets wie beispielsweise Bitcoin, abstoßen müssen, da sie einen nicht unerheblichen Teil ihrer Positionen mit einem Hebel, also auf Leihbasis eingegangen sind. In dem langen Bullenmarkt, der hinter uns liegt, war dies kein Problem und wurde von der lockeren Geldpolitik der Notenbanken sogar noch befeuert, doch mit der Viruspandemie als Katalysator für größere Kursrückschläge sind viele nun gezwungen ihr Leveraging abzubauen, da sonst der Totalverlust droht. Denn die Gläubiger – meistens Banken – fordern in diesem Marktumfeld Nachschüsse auf das Eigenkapital der Finanzakteure, die gehebelt im Markt sind, um das eigene Risiko zu reduzieren – der sogenannte „Margin Call“. Der dadurch resultierende, zwangsläufige Verkauf der Aktien hat die Abwärtsdynamik an den Märkten, die durch das Coronavirus ausgelöst wurden ist, um ein vielfaches verstärkt.

Das ist auch der Hauptgrund warum beispielsweise Gold momentan ebenfalls fällt. Viele Fonds hatten Gold als Absicherung gegen fallende Kurse im Portfolio. Jetzt, da die Krise da ist und Gold in den letzten Monaten starke Gewinne verzeichnen konnte, werden diese Gewinne realisiert, um die Verluste auf Aktienebene auszugleichen.

US-Hilfspaket sorgt bisher nicht für Beruhigung

Der Euro konnte nur zwischenzeitlich von dem Hilfspaket profitieren, mit dem die US-Regierung rund eine Billion US-Dollar (900 Mrd Euro) in die Wirtschaft pumpen will, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise einzudämmen. So sollen zum Beispiel Konsumschecks verteilt werden. Dadurch würden die Staatsausgaben deutlich erhöht, was den Dollar tendenziell schwächt.

Auch die Aktienmärkte zeigen sich nicht beruhigt. Der Dax ist heute nach gut zwei Handelsstunden mit über 5 Prozent im Minus und auch an den US-Future-Märkten geht es bergab, was auf einen schwachen Handelsstart an der Wall Street hinauslaufen dürfte.

Am Devisenmarkt waren erneut sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen gefragt, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen konnte. Auch der Schweizer Franken legte im Handel mit dem Dollar zu, während unter den klassischen Rohstoffwährungen insbesondere der neuseeländische Dollar unter Verkaufsdruck stand. Die Währungen rohstoffreicher Länder leiden unter dem Preisverfall unter anderem bei Rohöl, Gold und Kupfer, der mit den Sorgen über eine deutliche Abschwächung der Weltwirtschaft einhergeht.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Immersion Imagery / Shutterstock.com