Der eine neue Megatrend, mit dem du im Crash ein Vermögen machen kannst

Mit einem neuen Megatrend im Crash ein Vermögen aufbauen: Dieser Satz enthält viele Komponenten, die vielversprechend sind. Zunächst einmal die Korrektur selbst, die die Chance auf günstigere Kurse offenbart und zum langfristig orientierten Investieren einlädt.

Aber auch andere entscheidende Faktoren. Zum Beispiel einen neuen Megatrend, der noch jung und dynamisch ist. Und wo neue Unternehmen erst um ihren Rang in diesem Markt ringen. Wenn der Trend dann groß genug ist, verspricht das die Chance auf solide Renditen, starkes Wachstum und ein großes Vermögen.

Für mich gibt es viele spannende Megatrends, wovon einige etablierter sind als andere. Mit dem Metaverse ist jetzt jedoch ein größerer Markt gegeben, der langfristig ein gigantisches Potenzial verspricht. Vor allem im Crash.

Mit dem Megatrend Metaverse im Crash ein Vermögen aufbauen!

Das Metaverse ist noch ein relativer junger Markt, der aufgrund des Fokus vieler Akteure jedoch zu etwas Großem heranreifen kann. Witzigerweise gibt es hier direkt zwei Akteure, die einen unterschiedlichen Weg gehen. Meta Platforms möchte jetzt den direkten Fokus wagen. Roblox hingegen hat eigentlich eher ein Spiel kreiert, das jetzt jedoch als Metaverse-Plattform genutzt wird. Aber es existieren auch andere Namen, die ihren Teil des Kuchens abhaben wollen.

Der Megatrend des Metaverse ist so groß, dass es grundsätzlich mehr als einen Sieger geben kann. Erste Analysten sprechen davon, dass dieser neue Markt ein Marktpotenzial von einer Billion US-Dollar haben soll. Natürlich klingt das nach einer Menge. Aber mithilfe dieses Geschäftsbereichs kann das Internet ein neues Level erreichen. Zum Vergleich: Das Web 2.0, die Phase, in der wir uns derzeit befinden, wird mit einem Marktvolumen von 15 Billionen US-Dollar beziffert. So unrealistisch erscheint das daher nicht.

Im Crash gibt es daher die Möglichkeit, in diesen Megatrend zu günstigeren Konditionen zu investieren. Viele wissen jedoch kaum etwas mit konkreten Ausprägungen anzufangen. Mal abgesehen von Roblox oder Meta Platforms. Aber es gilt, insgesamt die Chance zu sehen. Mithilfe dieser „neuen“ Dimension kann das Spielen, aber auch das Arbeiten auf eine vollkommen neue, digitale Ebene gehievt werden. Entertainment, Konzerte und andere Events sind eine andere Form der Anknüpfung. Das digitale Shoppen, Stöbern und Sehen und Kaufen von Dingen und eine neue Form der Präsentation kann ein dritter Weg sein, wie sich dieser Trend monetarisiert. Viele verschiedene Dinge sind denkbar.

Jung, dynamisch mit Chancen und Risiken

Der Megatrend des Metaverse ist jung und dynamisch, im Crash gibt es die Chance, sich ein Vermögen aufzubauen. Aber es gibt eben nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Im Endeffekt gilt es jetzt die Möglichkeiten zu identifizieren, die zu Selbstläufern in diesem Markt werden können. Aber auch auf eine gewisse Breite zu setzen, um das Risiko zu minimieren.

Mit einer günstigeren Bewertung ist das Risiko etwas minimierter. Aber trotzdem wählen Foolishe Investoren selbst im Crash die Chancen sehr sorgfältig aus.

