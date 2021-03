Der erste Patient schließt in Phase IIb die digitale Einwilligung mit dem Veeva Clinical Network ab

Veeva eConsent erleichtert es Patienten, die elektronische Einverständniserklärung zu verstehen und bereitzustellen

Meilenstein beschleunigt den Schritt der Industrie in Richtung papierloser, patientenzentrierter Studien

Veeva Systems (NYSE:VEEV) gab heute bekannt, dass Veeva eConsent, eine MyVeeva for Patients-Anwendung, die auf dem Veeva Clinical Network basiert, von seinem ersten Patienten eine elektronische Einwilligung für eine klinische Frühphasenstudie des Crofoot Research Center erhalten hat. Veeva eConsent ist die erste validierte Anwendung für Prüfzentren und Patienten, die den Einwilligungsprozess von manuell und papierbasiert in eine durchgängige digitale Erfahrung umwandelt. Patienten können Dokumente und Protokolle überprüfen und ihre Einwilligung per Mobiltelefon erteilen, wodurch die Erfahrung sowohl für Patienten als auch für Prüfzentren optimiert wird.

„Als eines der ersten Prüfzentren, an denen Veeva eConsent eingesetzt wird, freuen wir uns, mit Veeva zusammenzuarbeiten, um die Branche beim Übergang von Papier zu digitaler Einwilligung zum Nutzen der Patienten und der klinischen Forschung zu unterstützen“, sagte Charles Sydnor, CCRA, ACRP-CP, Projektmanager am Crofoot Research Center. „Veeva eConsent erleichtert unseren Patienten den Prozess und ermöglicht es uns, die Barrieren von Papier und Standort abzubauen und die Reichweite unserer Studie zu vergrößern.“

COVID-19 beschleunigte die Umstellung der Branche auf digitale Lösungen, die dezentrale Studien ermöglichen und Studien auf Kurs halten, den Start von Studien beschleunigen und die Durchführung von Studien verbessern. Veeva eConsent ermöglicht diese Transformation durch Erstellung, Genehmigung und Austausch digitaler Einwilligungsdokumente. Prüfzentren können die Anwendung für Versuche zwischen Sponsoren verwenden und den Fluss von Einwilligungsdokumenten zur Prüfzentrumdatei für Prüfer (ISF) für eine bessere Zusammenarbeit und höhere Geschwindigkeit automatisieren.

Mit Veeva eConsent erhalten Sponsoren in Echtzeit Einblick in den Status, das Datum und die Version der Einwilligung des Patienten, und Monitore und Mitarbeiter im Prüfzentrum erhalten Fernzugriff auf Testinformationen. Durch die Reduzierung des Zeitaufwands für Verwaltungsaufgaben wird das Engagement von Prüfzentrum und Patient während einer Studie erhöht.

„In nur sechs Monaten sind wir mit Veeva eConsent vom Konzept zum ersten Patienten übergegangen“, sagte Tim Davis, Vizepräsident von MyVeeva für Patienten bei Veeva Systems. „Dies ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft papierloser, patientenorientierter Studien. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, weiterhin Innovationen zu liefern, die der Branche helfen, diese wichtige Vision zu verwirklichen.“

Nehmen Sie am bevorstehenden Webinar am 29. April teil, um zu erfahren, wie Creoot mit Veeva eConsent Prüfzentren bei der Durchführung effizienterer klinischer Studien unterstützt, und um mehr über das Veeva Clinical Network zu erfahren, die branchenweit einzige Lösung, die Sponsoren, Prüfzentren und Patienten zusammenbringt, um die klinische Forschung zu beschleunigen.

