Der Euro kann zum Jahresauftakt punkten

USD: Brandherd 1

Da hatten wir uns alle gefreut, dass mit der Chance auf ein Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China die Unsicherheit am Markt abnimmt und die Zeiten weniger stürmisch werden, da überrascht uns US Präsident Donald Trump gleich zu Jahresanfang mit einem neuen Brandherd, diesmal im Mittleren Osten. Die Marktreaktion fiel entsprechend deutlich aus und der Dollar legte als sicherer Hafen in unsicheren geopolitischer Zeiten zu, wobei sich die erste Aufregung jetzt aber schon wieder gelegt hat. Da keine weiteren schlechten Nachrichten aus der Region folgten, haben sich die Märkte wieder etwas beruhigt und die Panikbewegungen wie beispielsweise im USD oder im JPY schon wieder korrigiert.

Trotzdem ist davon auszugehen, dass der US Präsident dieses Jahr kaum konzilianter wird, sondern im Wahlkampfjahr vermutlich immer wieder neue Brandherde aufmachen oder alte schüren wird (bspw. Handelskonflikt mit China), um auf diese Art und Weise um Wählerstimmen zu buhlen. Der Blick auf sein Twitter-Konto bleibt deshalb weiterhin unerlässlich. Übertreiben wird er es aber vermutlich nicht, um die Performance der US Aktienmärkte nicht signifikant zu beeinträchtigen.

Was bedeutet dies für die Devisenmärkte? Die historisch niedrige Volatilität wird wohl nicht unbedingt stark ansteigen. Aber es wird möglicherweise wie letztes Jahr immer wieder ein Aufflammen der Risikoaversion geben, was zu den klassischen Reflexen bei den Händlern führen wird: je nach Krisenherd die entsprechenden sichere Häfen hoch, die anderen Währungen und EM Währungen runter.

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLSCU2XLS Long EUR/USD Faktor: 10 CU54YPCU54YP Short EUR/USD Faktor: -10 CU2XMECU2XME Long EUR/JPY Faktor: 10 CU54ZDCU54ZD Short EUR/JPY Faktor: -10 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

AUD: Brandherd 2

Australien hat mit Brandherden ganz anderer Art zu kämpfen. Seitdem die Brände im Oktober ausgebrochen sind, sind mehr als 2.000 Häuser und mehr als 6 Mio. Hektar abgebrannt, über zwei Dutzend Menschen sowie unzählige Wild- und Nutztiere kamen bislang ums Leben. Premierminister Scott Morrison rechnet damit, dass die Brände noch monatelang anhalten. Er hat einen Fonds in Aussicht gestellt, in den innerhalb von 2 Jahren mindestens 2 Mrd. AUD fließen sollen und der die Folgen der Brände bei Betroffenen abfedern soll. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe ist in Australien im vierten Quartal aller Voraussicht nach mit einem deutlich niedrigerem BIP zu rechnen, schließlich dürften die regionale Wirtschaftsaktivität, Teile des Bergbaus und der Tourismus leiden. Heimische Ökonomen schließen sogar eine Kontraktion nicht aus. Selbst wenn mittelfristig dank des Wiederaufbaus mit einem Schub im BIP zu rechnen ist, dominieren kurzfristig die negativen Effekte. Von Interesse wird sein, wie die australische Notenbank (RBA) die Katastrophe bewertet. Sie zeigte sich im Dezember zuversichtlich, dass die Wirtschaft allmählich den Wendepunkt erreicht hat. Fürchtet sie massive Folgen der Brände auf die Wirtschaftsaktivität, könnte sie den Leitzins noch einmal senken. Deshalb wird die Zinssitzung am 4. Februar interessant werden. Der AUD steht derweil unter Druck, zum einen aufgrund der heimischen Lage, zum anderen aber aufgrund der erhöhten Risikoaversion am Markt. Vielleicht hat er entgegen unseren Erwartungen doch noch nicht das Schlimmste hinter sich.

WKN Typ Basiswert Merkmale CU92VGCU92VG Call EUR/AUD Hebel: 4,8 CU8EL3CU8EL3 Put EUR/AUD Hebel: 4,7 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

EUR: Der Euro kann zum Jahresauftakt punkten

Der Euro kann mangels erneuter Hiobsbotschaften zum Mittleren Osten punkten. Die erfreulichen Einkaufsmanagerindizes geben ihm zum Jahresauftakt erheblichen Rückenwind. Die Indizes für die Industrie deuten eine Stabilisierung der Lage an, was die Rezessionssorgen schwinden lässt. Aber vor allem die Indizes für den Dienstleistungssektor können überzeugen. Nachdem der Service PMI in Deutschland schon auf 52,9 Punkte gestiegen war, überraschte der endgültige Index für Dezember aus der Eurozone gestern mit einem Anstieg auf 52,8 Zähler. Selbst wenn in der Industrie nach wie vor kaum Anzeichen für eine Kehrtwende zu finden sind, so ist es ein positives Zeichen, dass der Dienstleistungssektor Widerstandskraft beweist und damit auch das Wachstum stützt.

Heute könnte der Euro zusätzlichen Auftrieb erhalten. Denn die Inflationsrate dürfte im Dezember auf 1,3% von zuvor 1,0% ggü. Vj. gestiegen sein. Zwar ist dies Sondereffekten bei den Energiepreisen geschuldet und dürfte im Januar wieder korrigiert werden. Dafür ist aber gleichzeitig das Risiko gestiegen, dass der höhere Ölpreis, sollte er sich als nachhaltig erweisen, die Inflationsrate für Januar trotz allem ordentlich nach oben treibt. Sofern keine neuen Hiobsbotschaften von Brandherd 1 erfolgen (siehe oben), könnte der Jahresauftakt für den Euro also positiv bleiben.

Produktidee: Faktor-Zertifikate

WKN Typ Basiswert Merkmale CU2XLRCU2XLR Long EUR/USD Faktor: 5 CU54YQCU54YQ Short EUR/USD Faktor: -5 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter www.zertifikate.commerzbank.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Kontakt bei Fragen und Anregungen Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie uns an unter 069 – 136 47845. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an zertifikate@commerzbank.com.

Rechtline Hinweise: Bitte beachten Sie die weiteren rechtlichen Hinweise hier!

Aktueller Link