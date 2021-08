Der große Selbstbetrug der ETF-Investoren: Deine Performance hängt nicht von 1.000en Aktien ab

ETF-Investoren, die einen marktbreiten Index auswählen, sind häufig im Glauben, dass sie in mehrere Tausend Unternehmen investiert haben. Eines vorab: Grundsätzlich ist das wahr. Der S&P 500 bietet die Möglichkeit, von 500 US-amerikanischen Unternehmen zu profitieren. Wohingegen der MSCI World ca. 1.600 Aktien von Unternehmen beinhaltet, ein All-World-ETF kommt teilweise auf deutlich über 3.000 Aktien von Unternehmen.

Trotzdem sollten sich ETF-Investoren einer Wahrheit stellen: Nein, du bist damit nicht wirklich von der Entwicklung von 500, 1.600 oder deutlich über 3.000 verschiedenen Aktien abhängig. Das macht den marktbreiten Gesamtmix nicht weniger attraktiv. Es könnte jedoch deine Sichtweise verändern, wo Chancen und Risiken gleichermaßen lauern.

ETF-Investoren, aufgepasst: Das Märchen Tausender Unternehmen

Wie gesagt: Natürlich leugne ich die Tatsache nicht, dass man mit dem S&P 500, dem MSCI World oder auch einem All-World-ETF in Tausende verschiedener Aktien grundsätzlich investiert. Die Quintessenz ist jedoch: Dein eigener Erfolg oder der des jeweiligen Indexfonds ist nicht von Hunderten oder Tausenden von Unternehmen abhängig. Ein wichtiges Merkmal, das man als Investor kennen sollte.

Blicken wir dazu alleine auf den S&P 500 und den Indexanteil einiger Unternehmen. Natürlich ist hinlänglich bekannt, dass Tech-Aktien wie die FAANG-Aktien ein höheres Gewicht einnehmen. Auch ETF-Investoren wissen das natürlich. Die Top-10 des US-amerikanischen Querschnitts nehmen ca. 26 % des gesamten Index ein. Erschlag mich nicht mit dem realen Wert, es geht hier ums Prinzip. Das bedeutet jedoch, dass es eine ganze Reihe von Aktien von Unternehmen gibt, die eigentlich kaum einen Einfluss auf den Zählerstand des S&P 500 besitzen.

52 Aktien des S&P 500 besitzen so beispielsweise lediglich einen Anteil zwischen 0,01 % und 0,02 % des US-Querschnitts. Weitere ca. 75 Aktien zwischen 0,03 % und 0,05 %. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass ca. 127 Aktien, die über ein Fünftel des mengenmäßigen Index ausmachen, auf ein Gewicht zwischen ca. 4 % und 6 % kommen.

Oder anders ausgedrückt: Wenn Apple sich bewegt, macht das relativ gesehen mehr aus als diese 127 Aktien aus dem S&P 500. Und es gibt viele, wirklich viele weitere Aktien, die auf einen Anteil von unter 0,1 % kommen in diesem US-Querschnitt. Das muss man als ETF-Investor wissen. Auch bei MSCI World, All-World-ETFs und anderen marktbreiten Passivfonds ist das nicht anders.

Keine neue Erkenntnis, aber Chancen und Risiken

Für viele ETF-Investoren ist das natürlich keine sonderlich neue Erkenntnis. Sie wissen, dass der Börsenwert letztlich für die Indexgewichtung vieler Indizes entscheidend ist. Trotzdem zeigt sich daran, dass man mit Passivfonds häufig konzentrierter investiert ist, als man manchmal glaubt.

Die eigene Entwicklung des passiven Portfolios ist daher im Grunde genommen stets von wenigen prominent platzierten Aktien abhängig. Wohingegen die hinteren Reihen faktisch kein Gewicht besitzen. Das sollte man als ETF-Investor jedenfalls wissen: Pro forma ist man zwar in Hunderte oder Tausende verschiedener Aktien von Unternehmen investiert. Faktisch ist der Querschnitt jedoch von eher wenigen Aktien abhängig, die trotzdem in der Regel marktübliche Renditen ermöglichen.

Der Artikel Der große Selbstbetrug der ETF-Investoren: Deine Performance hängt nicht von 1.000en Aktien ab ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

