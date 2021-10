„DER GUNPLA SHOWROOM DUBAI“

Vorstellung der Appeals of Japan durch Gunpla anlässlich der Ernennung von Gundam zum „PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai“!

Ab Ende Oktober 2021 für begrenzte Zeit ausgestellt und läuft gleichzeitig mit Expo 2020 Dubai

Die BANDAI SPIRITS Co., LTD. (Präsident und Chief Executive Officer: Nao Udagawa, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio) wird den „GUNPLA SHOWROOM DUBAI“ von Ende Oktober 2021 bis 31. März 2022 in der Dubai Mall betreiben, einem Einkaufszentrum in Dubai in der Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zeitgleich mit der Expo 2020 Dubai, die am 1. Oktober 2021 beginnt. Angesichts der Ernennung von Gundam zum „PR-Botschafter des Japan-Pavillons, Expo 2020 Dubai“ möchten wir die japanische Kultur und die Freude am Monodukuri (Kreieren und Basteln) bei Menschen auf der ganzen Welt durch Gunpla (Kunststoffmodelle der Gundam-Serie) fördern.

Display of 1/10 scale standing Gundam statue (Photo: Business Wire)

Beschreibung des „GUNPLA SHOWROOM DUBAI“

Ausstellung einer stehenden Gundam-Statue im Maßstab 1:10 Eine stehende Statue des RX-78-2 im Maßstab 1:10 (Gesamthöhe: ca. 1.800 mm) wird ausgestellt. Lokale Gundam-Fans, die die Mall besuchen, und diejenigen, die sich auf der Expo 2020 Dubai für Gundam interessieren, können das Design und die starke Anziehungskraft von Gundam hautnah erleben.

Gunpla-Ausstellung Wer Gundam und Gunpla zum ersten Mal begegnet, kann den Reiz von Gunpla erleben. Dazu gehört auch der Spaß, einfach die verschiedenen Gundam-Kunststoffmodelle zu betrachten, die Formen und mechanischen Details von Gundam zu verstehen, die die animierte Welt von Gundam mit der realen Welt verbinden, und Kunststoffmodelle anzupassen, um einzigartige und originelle Gunpla zu kreieren.

Gunpla-Workshop Besucher können den Spaß beim Zusammenbauen eines Gunpla kostenlos erleben. Der Workshop ist als Gelegenheit gedacht, die Freude am Gestalten und Basteln zu erleben, indem man einen Gunpla tatsächlich zusammenbaut. Wer teilnehmen möchte, erhält ein nummeriertes Ticket nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.