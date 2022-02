Der Hassyan Power Complex von DEWA, der kürzlich von sauberer Kohle auf Gas umgestellt wurde, erweitert Dubais Kapazität um 1.200 MW

MD und CEO: Die Erdgasumwandlung unterstützt die Dubai Clean Energy Strategy 2050 und die Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050, um bis 2050 100 % der gesamten Stromkapazität Dubais aus sauberen Energiequellen bereitzustellen

Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat bestätigt, dass die aktuelle Produktionskapazität des Hassyan Power Complex nach dem Independent Power Producer (IPP)-Modell 1.200 Megawatt (MW) erreicht hat. Weitere 600 MW werden im 4. Quartal 2022 und weitere 600 MW bis zum 3. Quartal 2023 hinzukommen. Dadurch erhöht sich die Kapazität des Hassyan Power Complex, der kürzlich auf Erdgas anstelle von sauberer Kohle umgestellt wurde, auf 2.400 MW.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220214005339/de/

DEWA’s Hassyan Power Complex, which was recently converted from clean coal to gas, adds 1,200 MW to Dubai’s capacity (Photo – AETOSWire)

Der Hassyan Power Complex wurde ursprünglich als duale Brennstoffanlage konzipiert und gebaut, das sowohl mit Erdgas als auch mit sauberer Kohle ganztägig betrieben werden kann. Er setzt jetzt nur noch auf Erdgas.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO von DEWA, sagte, dass der Hassyan Power Complex zum Jebel Ali Power Plant und Water Desalination Complex hinzukommt, als eine der wichtigsten Säulen für die Versorgung Dubais mit Strom- und Wasserdiensten nach den höchsten Standards für Zuverlässigkeit, Effizienz und Qualität. Jebel Ali verfügt über eine Gesamtproduktionskapazität von 9.547 MW Strom. Die gesamte Produktionskapazität von DEWA beträgt nun 13.417 MW. Darin enthalten sind 1.527 MW erneuerbare Energie aus dem Solarpark Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

„Der Hassyan Power Complex setzt die neuesten Technologien in der Energieerzeugung ein. Die Turbinen des Kraftwerks waren ursprünglich für den Betrieb mit zwei Brennstoffen ausgelegt: Gas und saubere Kohle. Als wir uns entschieden, den Komplex auf Erdgasbetrieb umzustellen, gab es keine Ausfallzeiten und der Umstellungsprozess verlief reibungslos. Dieser Schritt unterstützt die Vision und die Richtlinien der weisen Führung, Dubai in eine CO2-neutrale Wirtschaft zu verwandeln. Dies unterstützt auch die Dubai Clean Energy Strategy 2050 und die Net Zero Carbon Emissions Strategy 2050, um bis 2050 100 % der gesamten Stromkapazität Dubais aus sauberen Energiequellen bereitzustellen. Der Wandel unterstützt auch unsere Bemühungen, Energiequellen zu diversifizieren und die Energieversorgung zu sichern, um zu gewährleisten, dass Stromdienstleistungen nach den höchsten Standards für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz erbracht werden“, sagte Al Tayer.

* Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220214005339/de/

Dubai Electricity and Water Authority



Shaikha Almheiri, +971552288228

Shaikha.almheiri@dewa.gov.ae