Der Kauf dieser 3 Aktien bei einem Marktcrash könnte zu unglaublichen Renditen führen

Das Jahr 2020 war ein Jahr der Rekordvolatilität für Aktien und es könnten weitere große Korrekturen bevorstehen. Wir haben drei Motley Fool-Autoren zusammengetrommelt und baten sie, jeweils eine Aktie zu identifizieren, die in einem Marktcrash das Zeug zu massiven Renditen hat. Lies weiter, um zu erfahren, warum sie der Meinung sind, dass Cloudflare, Facebook und AT&T große Gewinner für dein Portfolio sein könnten.

Eine der besten Aktien in der Cybersicherheit

Keith Noonan (Cloudflare): Die steigende Nachfrage nach Cyber-Sicherheitsdiensten ist eine der sichersten Sachen, die es gibt. Selbst wenn du dich mit Cloudflare noch nicht auskennst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du Websites besucht hast, die von seiner Technologie abhängen.

Cloudflare bietet Schutz für Websites, der verhindert, dass böswillige Akteure die Seiten unzugänglich machen. Es bietet auch Dienste zur Beschleunigung der Inhaltsbereitstellung, um sicherzustellen, dass Websites schnell und mit hoher Reaktionsgeschwindigkeit funktionieren. Das Unternehmen trägt zur Unterstützung von über 27 Millionen verschiedenen Webangeboten bei und ist auf dem Weg zu großem Wachstum. Denn Handel und Kommunikation finden zunehmend über digitale Kanäle statt und der Bedarf an Schutz vor webbasierten Cyberangriffen steigt.

Cloudflare hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10 Mrd. US-Dollar und wird mit etwa dem 25-Fachen des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes gehandelt. Bei dieser Art von wachstumsabhängiger Bewertung wäre es nicht überraschend, wenn die Aktie während eines Marktcrashs eine Flut von Verkaufsorders verzeichnen würde. Doch Investoren mit einem langen Zeithorizont sollten jeden substanziellen Ausverkauf der Aktie als Gelegenheit betrachten, eine Position bei dem Cybersicherheitsspezialisten aufzubauen.

Das Unternehmen steigert seine Einnahmen in rasantem Tempo und erzielt fantastische Bruttomargen, die signalisieren, dass das Unternehmen letztendlich sehr profitabel sein wird, sobald sich das Management von der Konzentration auf den Aufbau seiner Technologieplattformen und die Gewinnung neuer Kunden trennt. Der Umsatz stieg im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 48 % und das Unternehmen erzielte eine Bruttomarge von 76 %.

Cloudflares führende Position in seiner Nische der Cybersicherheitsindustrie versetzt das Unternehmen in eine großartige Position, um seinen Kundenstamm weiter auszubauen und zusätzliche Dienstleistungen zu launchen. Diese Aktie hat das Zeug zu einem potenziellen Weltmarktführer.

Der digitale Anzeigen- Titan

Joe Tenebruso (Facebook): In Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen neigen Unternehmen dazu, ihre Marketingausgaben zurückzufahren. Investoren wiederum verkaufen oft die Aktien von Unternehmen, die auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, zu denen auch Facebook gehört. Dennoch profitiert der digitale Werberiese von starken langfristigen Trends, die jeden wirtschaftlichen Abschwung überdauern werden. Wenn ein Börsencrash dir also die Chance bietet, Facebook-Aktien mit einem Abschlag zu kaufen, solltest du die Gelegenheit ergreifen. Und hier sind die Gründe dafür.

Das Werbebudget verlagert sich von traditionellen Formaten wie dem Fernsehen auf digitale Medienkanäle. Facebook dominiert die Branche mit mehr als 3 Milliarden Nutzern in seiner Sammlung von Social-Media-Plattformen. COVID-19 beschleunigt diese Verlagerung und steigert damit die Einnahmen und den Gewinn von Facebook. Während eines der stärksten wirtschaftlichen Rückgänge der modernen Geschichte stieg der Umsatz von Facebook im zweiten Quartal um 11 % auf 18,7 Mrd. US-Dollar. Die Betriebseinnahmen stiegen derweil um 29 % auf 6 Mrd. US-Dollar.

Der Markt für digitale Anzeigen ist in Größe und Umfang bereits riesig, doch er wird noch viel größer werden. Laut eMarketer werden die weltweiten Ausgaben für digitale Anzeigen von 333 Mrd. US-Dollar im Jahr 2019 auf 517 Mrd. US-Dollar bis 2023 ansteigen. Das lässt selbst für einen Giganten wie Facebook noch enormen Raum zum Wachstum offen. Investoren, die Facebook-Aktien kaufen, werden einen beträchtlichen Gewinn erzielen, während es seinen Anteil an diesem enormen Markt erhöht.

Das schnellere 5G könnte AT&T zum Wachstum verhelfen

Will Healy (AT&T): Auf den ersten Blick mag AT&T wie eine seltsame Wahl erscheinen. Die Aktie erreichte ihren aktuellen Kurs schon 1995. Der intensive Wettbewerb durch die Konkurrenten T-Mobile und Verizon schmälerte die Gewinne. Darüber hinaus führten Maßnahmen wie der Kauf von DirecTV und die massiven Investitionen in den Aufbau eines 5G-Netzes zu einer hohen Verschuldung des Unternehmens.

AT&T ist heute jedoch nun einer von nur drei 5G-Anbietern in den USA. Und die für den Aufbau eines zusätzlichen 5G-Netzes erforderlichen Zigmilliarden werden wahrscheinlich weitere Wettbewerber abschrecken.

Außerdem wird 5G aufgrund des Anstiegs der künstlichen Intelligenz und anderer Technologien wahrscheinlich die Nachfrage nach Breitbandinternet erheblich steigern. Darüber hinaus könnte das Unternehmen von WarnerMedia-Angeboten wie HBO Max und Turner profitieren. Außerdem könnte ein Gerücht über den Verkauf von DirecTV das Vertrauen der Investoren weiter stärken.

AT&T-Aktien werden nur mit dem 9-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Analysten erwarten, dass das Gewinnwachstum in naher Zukunft flach bleiben wird. Da 5G jedoch eine breitere Akzeptanz erfährt, könnten die Gewinne endlich zu steigen beginnen.

Darüber hinaus ist ein Bereich, in dem die Aktionäre seit Langem ein Wachstum verzeichnen, die steigende Dividendenrendite. Die derzeitige jährliche Ausschüttung von 2,08 US-Dollar pro Aktie ergibt eine Rendite von etwa 7 %. Das Unternehmen hat seine Dividende seit 1985 jedes Jahr erhöht. Dies bedeutet, dass AT&T sich wahrscheinlich dafür entscheiden wird, seinen Status als Dividendenaristokrat beizubehalten und die Erhöhungen fortzusetzen.

Diese Ausschüttung bietet den Aktionären einen großzügigen Kapitalrückfluss und da 5G nun beginnt, in Schwung zu kommen, müssen die Investoren möglicherweise nicht lange auf Wachstum warten.

Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. Joe Tenebruso besitzt keine der erwähnten Aktien. Keith Noonan besitzt und empfiehlt Aktien von AT&T und Cloudflare, Inc. Will Healy besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Facebook. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Cloudflare, Inc., T-Mobile US und Verizon Communications.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso, Keith Noonan und Will Healy auf Englisch verfasst und wurde am 12.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images