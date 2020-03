Der Korrektur sei dank: Hier sind defensive Dividendenaktien, die jetzt über 5 % Dividendenrendite zahlen!

Auch die aktuelle Korrektur besitzt ihre zwei Seiten. Einerseits mag es psychologisch etwas schwieriger sein, die Aktien im Portfolio fallen zu sehen. Allerdings ist die Kehrseite einer solchen Entwicklung, dass Investoren jetzt wieder günstiger zuschlagen und damit langfristig höhere Renditen erzielen können.

Das gilt insbesondere für Dividendenaktien und teilweise auch für defensive Ausschütter, die in diesen Tagen preiswerter zu haben sind. Sofern die jeweilige Dividende schließlich zumindest konstant bleibt und lediglich der Aktienkurs sinkt, dann steigt nach den Gesetzen der Mathematik einfach bloß die Rendite.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf zwei defensive Dividendenaktien, deren Renditen in letzter Zeit ordentlich gestiegen sind und die momentan wieder auf eine Ausschüttungsrendite von über 5 % kommen.

LTC Properties: Starke monatliche Dividende!

Eine erste Aktie in diesem Sinne ist die von LTC Properties. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Real Estate Investment Trust, der durch steuerliche Privilegien stets zu hohen Zahlungen verpflichtet ist. Ein starker Dividendenmix, der hier sogar monatliche Ausschüttungen ermöglicht.

LTC Properties zahlt jeden Monat eine Dividende von 0,19 US-Dollar aus, was auf das Gesamtjahr gerechnet einer Summe von 2,28 US-Dollar entspricht. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 44,83 US-Dollar (28.02.2020, maßgeblich für alle Kurse) entspräche das nun wieder einer Rendite von 5,08 % - der Korrektur sei Dank, vor einer Woche lag das Kursniveau hier noch bei über 50 US-Dollar.

LTC Properties besitzt dabei eine überaus stabile Dividende. Seit nunmehr sechs Jahren zahlt der Real Estate Investment Trust so beispielsweise eine stets konstante und eigentlich sogar moderat wachsende Auszahlung aus. Im letzten Quartal kam der REIT außerdem auf Funds from Operations in Höhe von 0,81 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis hier auf vergleichsweise stabile und nachhaltige 70 % beläuft. Dadurch besitzt LTC Properties eine gewisse Sicherheitsmarge.

Das Geschäftsmodell dieses Real Estate Investment Trust ist aufgrund der Ausrichtung auf die Bereiche des Senior Housing und Assisted Living überaus interessant. In Anbetracht der älter werdenden Babyboomer könnte hier eine goldene oder zumindest stabile Zeit bevorstehen, weshalb Investoren hier in der Korrektur einen näheren Blick riskieren können.

2) W. P. Carey: Seit über zwei Jahrzehnten wachsend!

Eine zweite Aktie, bei der Investoren von der Korrektur profitieren können, ist außerdem die von W. P. Carey. Dieser zweite US-amerikanische Real Estate Investment Trust zahlte zuletzt eine Dividende in Höhe von 1,038 US-Dollar aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 77,41 US-Dollar beläuft sich hier die Dividendenrendite auf 5,36 % und somit ebenfalls auf über 5 %. Auch hier natürlich der Korrektur sei Dank.

W. P. Carey verfügt dabei als gemischter REIT außerdem über ein diversifiziertes Geschäftsmodell, das viele Bereiche abdeckt. Das kann einerseits natürlich eine gewisse Stabilität bedeuten, andererseits heißt das jedoch auch, dass hier die Risiken weiter gestreut sind. Für mögliche Einschränkungen innerhalb einer wirtschaftlichen Abschwächung öffnet das Tür und Tor.

Historisch gesehen hat W. P. Carey jedenfalls bewiesen, dass hier ein stabiler und moderat wachsender Real Estate Investment Trust lauert. Innerhalb der vergangenen zwei Jahrzehnte haben die US-Amerikaner nämlich nicht ein einziges Mal die eigene Dividende kürzen müssen, sondern zudem auch jedes Quartal erhöht. Das spricht hier für eine starke, zuverlässige Historie, die bald aristokratisch werden könnte.

Im letzten Geschäftsjahr 2019 kam W. P. Carey auf Funds from Operations in Höhe von glatten 5,00 US-Dollar, wodurch sich das Ausschüttungsverhältnis auf 83 % beläuft. Auch das hält noch immer weiteren Spielraum für Erhöhungen bereit, weshalb hier nun ein interessanter Zeitpunkt sein könnte, um eine stabile Aktie mit über 5 % Dividendenrendite zu ergattern.

Starke, beständige Geschäftsmodelle!

Wie dir an dieser Stelle mit Sicherheit aufgefallen ist, handelt es sich bei beiden Aktien um Kandidaten aus dem Bereich der Real Estate Investment Trusts. Und das auch aus einem gewissen Grund:

Der Grund für die aktuelle Korrektur, nämlich das Coronavirus, dürfte an solchen Aktien spurlos vorbeigehen. Die Immobilienaktien verfügen schließlich über langfristige Mietverträge und somit eine solide Ertragslage. Das sollte hier operativ Stabilität bedeuten, selbst wenn die Zeiten volatiler werden.

Investoren, die daher nach defensiver Klasse Ausschau halten möchten, könnten diesen Bereich auch weiterhin im Auge behalten. Aber wer weiß, vielleicht sind ja auch LTC Properties oder W. P. Carey zwei spannende Namen, die es gegenwärtig auf 5 % Dividendenrendite bringen.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)?

Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich im Frühjahr plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren Gratisbericht „Der Bärenmarkt-Überlebensguide“ herunter und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von LTC Properties und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images