"Der Krebs wartet nicht" - Medikamente in Mexiko sind knapp

Mexiko City (Reuters) - Hermes Soto, der am Montag fünf Jahre alt wurde, wird seinen Geburtstag nicht mit Freunden feiern.

Er leidet unter einer seltenen, aggressiven Krebsform und bereitet sich auf seine 15. Chemotherapie vor. Als wäre das alleine nicht schon schlimm genug, bereiten seiner Mutter Esperanza Paz noch ganz andere Probleme Sorgen. Denn von dem Krebsmittel Vincristin, das Hermes dringend benötigt, gibt es in seinem Krankenhaus in Mexiko City nicht genügend Vorräte. Eine entscheidende Chemotherapie-Behandlung ihres Sohnes wurde deshalb Mitte Januar um eine Woche verschoben. Dabei steht die Therapie kurz vor dem Abschluss. "Wir brauchen eigentlich nur noch zwei weitere Sitzungen", sagt Paz, die fürchtet, dass ihr Sohn einen Rückfall erleidet. "Der Krebs kann zurückkommen."

Seit Oktober 2018 ist Hermes dreimal wegen des Weichteiltumors in seinem Unterarm operiert worden. Er ist eines von Dutzenden von Kindern in Mexiko, deren Krebsbehandlung durch Medikamentenengpässe gefährdet ist. Hintergrund ist die Politik von Präsident Andres Manuel Lopez Obradors, der die Einkäufe von Arzneien zentralisierte, um Korruption und überteuerte Preise zu bekämpfen. Die Anwältin Andrea Rocha vertritt Eltern von mehr als 60 Kindern, hauptsächlich Krebspatienten, die in den vergangenen Monaten nicht die passenden Medikamente für diese in Mexiko auftreiben konnten. Sie klagen nun gegen die Regierung und wollen erreichen, dass ihre Kinder Zugang zu den Medikamenten erhalten, die sie so dringend benötigen. Die mexikanische Regierung äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

Präsident Lopez Obrador steht unter Druck. Immer wieder hat er versprochen, das Leben der Ärmsten in Mexiko verbessern zu wollen. Dem stehen jedoch Bilder von kranken Kindern und verstörten Eltern gegenüber, die die Regierung für überfüllte Krankenstationen kritisieren. Lopez Obrador hat in den vergangenen Wochen versichert, dass Mexiko nun genügend Medikamente habe. Er führte die Engpässe in den vergangenen Monaten auf mexikanische Arzneimittelhändler zurück, die sich gegen die neuen Bedingungen gesträubt hätten. Er warf zudem Krankenhausmitarbeitern vor, Medikamente gehortet zu haben und verwies auf Lieferprobleme bei Pharmaunternehmen in China und Indien.

"ES GAB NOCH NIE SO EINE GROßE KRISE"

Der wachsende Protest von Seiten der Eltern ist ein Zeichen dafür, dass sich die Lage weiter verschlechtert hat. Seit November sind bei der mexikanischen Kommission für Menschenrechte mehr als 500 Beschwerden wegen Medikamentenengpässen eingegangen. "Wir hatten schon vorher kein erstklassiges Gesundheitssystem. Aber mit dem Regierungswechsel hat sich das Versorgungsproblem immens vergrößert", sagt Anwältin Rocha. "Es gab noch nie eine so große Krise." Für eine Weile konnten Eltern verschreibungspflichtige Medikamente noch in privaten Apotheken erstehen, in dem sie dafür zusätzliches Geld in die Hand nahmen. Nun sind aber manche Arzneien selbst auf diesem Weg nicht mehr erhältlich.

Zum ersten Januar beendete die Regierung das Krankenversicherungsprogramm Seguro Popular, das Gebühren erhob und eine Mitgliedschaft vorsah. Stattdessen wurde die kostenlose Universalversicherung Insabi eingeführt. Damit werde Mexiko noch vor Jahresende ein Gesundheitssystem haben, das mit dem von Dänemark vergleichbar sei, hat Lopez Obrador versprochen. Hermes Mutter glaubt daran nicht. "Der Krebs wartet nicht", sagt sie. Dänemark verwendet mehr als zehn Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für sein Gesundheitssystem, in Mexiko sind es 5,9 Prozent.

Krebs ist in Mexiko die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Jedes Jahr sterben daran durchschnittlich 2300 Kinder in dem lateinamerikanischen Land. Wegen des Medikamentenmangels in der vergangenen Monaten starben nach Angaben ihrer Eltern zuletzt zwei Jungen, offizielle Daten dazu liegen aber nicht vor. Die Engpässe betreffen aber auch andere Patienten, darunter Kinder, die eine Organtransplantation erhielten.

Zu spüren hat das auch die siebenjährige Diana bekommen, die schon 19 Operationen hinter sich hat und vier Jahre auf eine Nierentransplantation wartete. Ihre Mutter Monica Marque sagt, sie habe die Medikamente für ihre Tochter, zwei wichtige Immunsuppressiva, aus eigener Tasche bezahlt und sei dabei auch auf Spenden angewiesen. Doch die Engpässe führten dazu, dass die Preise für die Arzneien durch die Decke schossen von 2500 Pesos (umgerechnet rund 124 Euro) auf bis zu 14.000 Pesos (696 Euro)für eine zweiwöchentliche Dosis. Sie wurden so für Familien mit niedrigem Einkommen unerschwinglich. Marquez 'Frustration über die Regierung wächst. "Ich habe das Gefühl, dass sie es herunterspielen", sagt sie.