Der Markt am Morgen - Alles ruhig und normal

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.040,75 Pkt (XETRA) MDAX - WKN: 846741 - ISIN: DE0008467416 - Kurs: 35.567,75 Pkt (XETRA) TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 3.926,70 Pkt (XETRA) Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 20,380 € (XETRA)Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 6,875 € (XETRA)

Der heutige Handel beginnt relativ unspektakulär. Alle drei deutschen Indizes starteten mit einem Plus in den Handel, nach dem jedoch schnell erste Verkäufe einsetzten. Mit diesen rutschte der TecDax bereits ins Minus, während der Dax und MDAX noch leicht im Plus notieren.

Ähnlich unspektakulär sieht es auch bei den Einzelwerten aus. Mit einem Verlust von derzeit 3,70 % ist die Auto1-Aktie die größte Verliererin, während Lufthansa mit einem Plus von 2,04 % die Gewinnerliste anführt. Zudem liegt die Mehrzahl der Aktien aus unseren drei Indizes im Plus.

Was die Handelsaktivitäten angeht, führen die üblichen Verdächtigen der letzten Tage dieses Ranking auch heute an. Deutlich absetzen kann sich hier mit mehr als 2.000 Orders im frühen Dienstagshandel Valneva, gefolgt von BioNTech. Aber auch eine Tesla-Aktie und Apple werden wieder aktiv gehandelt, genau wie der gestrige Tagesgewinner Lufthansa.

Fazit: im frühen Dienstagshandel sucht man große Highlights vergebens. Es ist ein ruhiger/normaler Handelsstartim bullischen Umfeld. Kein Grund, bisherige Pläne über Bord zu schmeißen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)