Der Marktcrash im Jahr 2020 könnte die Chance sein, billige Dividendenaktien zu kaufen

Der Aktienmarkt hat in den letzten Monaten eine volatile Periode erlebt. Risiken wie das Coronavirus, geopolitische Herausforderungen im Nahen Osten und politische Unsicherheit in Europa scheinen die Stimmung der Anleger zu belasten.

Diese Bedrohungen haben letztlich zu einem Marktabsturz geführt. Auch wenn dies für viele Investoren zunächst besorgniserregend erscheinen mag, so hat sich tatsächlich historisch gezeigt, dass die vergangenen Abschwünge für langfristige Investoren Kaufgelegenheiten geboten haben.

Daher könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um Dividendenaktien zu kaufen. In vielen Fällen deuten ihre Bewertungen und Renditen darauf hin, dass die Anleger die Aussicht auf einen bevorstehenden Marktcrash eingeplant haben.

Mögliche Bedrohungen

Die Ausbreitung des Coronavirus wird in naher Zukunft zu einer Verlangsamung der globalen BIP-Wachstumsrate beitragen. In einigen Fällen wurden Werke in China geschlossen, wodurch die globalen Lieferketten in einer Reihe von Industrien beeinträchtigt wurden. Daher könnte sich die Stimmung der Investoren kurzfristig verschlechtern.

In Verbindung mit Risiken wie dem Brexit und der politischen Unsicherheit in den USA im Jahr 2020 scheint die Wahrscheinlichkeit groß zu sein, dass der Aktienmarkt kurzfristig eine schwierige Phase durchlaufen wird. Infolgedessen hat sich die Anlegerstimmung in den vergangenen Monaten eingetrübt und könnte sich in den kommenden Monaten weiter verschlechtern.

Kaufgelegenheiten

Es kann zwar schwierig sein, Aktien zu kaufen, wenn die Kurse fallen und ihre Aussichten schwierig sind, aber die Geschichte zeigt, dass dies der logischste Zeitpunkt für den Kauf ist. Der Aktienmarkt hat sich von den Herausforderungen, denen er in der Vergangenheit gegenüberstand, immer wieder erholt. So hat er sich beispielsweise von Rezessionen wie der globalen Finanzkrise erholt. Gleiches gilt für Bedrohungen wie das Coronavirus, beispielsweise SARS.

Anleger, die über die kurzfristige Volatilität des Aktienmarktes hinausblicken, können daher in der Lage sein, qualitativ hochwertige Unternehmen zu kaufen, während sie mit großen Abschlägen auf ihren inneren Wert handeln. Dies kann ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis verbessern und sie in die Lage versetzen, ihre Gesamtrendite langfristig zu maximieren.

Aktien mit Dividende

Der Kauf von Dividendenaktien während eines Marktcrashs könnte ein solides Mittel sein, um deine langfristigen finanziellen Aussichten zu verbessern. Sie können aufgrund der schwachen Anlegerstimmung hohe Renditen bieten, während die betreffenden Unternehmen in vielen Fällen trotz der Risiken für die Weltwirtschaft relativ widerstandsfähige Dividendenzahlungen leisten können.

Da ein großer Teil der bisherigen Gesamtrenditen des Aktienmarktes durch die Reinvestition von Dividenden erwirtschaftet wurde, könnte es sich lohnen, die niedrigen Bewertungen dieser Unternehmen während eines Marktcrashs zu nutzen. Er könnte es dir ermöglichen, ein solides Portfolio von Dividendenanteilen aufzubauen, das letztlich ein nachhaltiges und wachsendes passives Einkommen im Ruhestand bieten kann.

Da viele Aktien derzeit zu niedrigen Bewertungen gehandelt werden, die offenbar erhebliche Schwierigkeiten für die Weltwirtschaft schon eingepreist habend, könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, Dividendenaktien zu kaufen und langfristig zu halten.

