Der neue 7197PCP-DIN-NX Controller verbessert die Betriebseffizienz durch zentrale Steuerung volumetrischer Dosierpumpen

Der netzwerkfähige Controller für Exzenterschneckenpumpen bietet eine Ethernet-Steuerung mit TCP/IP-Protokoll für die Smart-Factory-Integration

Nordson EFD, ein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN) und führender Hersteller von Präzisions-Flüssigkeitsdosiersystemen, präsentiert den Pumpenregler 7197PCP-DIN-NX für 797PCP-Exzenterschneckenpumpen. Der Controller verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle mit Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) für die Integration in Smart-Factory- und Industrie-4.0-Produktionsanlagen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005033/de/

Improve operational efficiency by programming 797PCP volumetric dispensing pumps directly from a PLC via 7197PCP-DIN-NX controllers. (Photo: Business Wire)

„Am Beginn der vierten industriellen Revolution ermöglicht diese Technologie unseren Kunden, schlanker, effizienter, produktiver und vielseitiger zu produzieren“, so Claude Bergeron, Senior Product Line Manager, Nordson EFD. „Wir unterstützen Fertigungsunternehmen bei ihren Vorbereitungen und wollen dazu beitragen, dass sie nicht in Rückstand geraten, wenn Smart Factories einen erheblichen Wert an die Endnutzer übertragen.“

Der 7197PCP-DIN-NX Controller ermöglicht dem Bediener, alle volumetrischen Dosierparameter direkt von einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) oder einer anderen Produktionsanlagensteuerung zu steuern. Dies reduziert den Zeitaufwand, da mehrere Flüssigkeitsdosiersteuergeräte von einem zentralen Ort aus programmiert und die Dosierparameter jederzeit problemlos geändert werden können.

Über die SPS können Bediener auch Prozessrückmeldungen aufzeichnen und herunterladen sowie die Rotorbewegung überprüfen, um den korrekten Betrieb der Exzenterschneckenpumpe zu bestätigen. Auf diese Weise lässt sich die Prozesssteuerung verbessern. Im Fall eines Stillstands der Pumpe kann der Bediener die Störung beheben, noch bevor die Produktivität in erheblichem Umfang beeinträchtigt wird.

Die geringen Abmessungen des Pumpenreglers und seine spezielle Bauweise für die Montage auf DIN-Schienen in Maschinenschränken ermöglichen eine optimale Nutzung des Arbeitsraums automatisierter Produktionslinien.

Die Dosiermodi „Line“, „Volume“, „Weight“ und „Timed“ bieten Vielseitigkeit für ein breites Spektrum an Montageschritten, bei denen Flüssigkeiten wie Klebstoffe, Beschichtungen, Spaltfüller, Dichtstoffe usw. auf ein Teil aufgetragen werden.

In Kombination mit den volumetrischen Dosierpumpen 797PCP für Einkomponenten- oder Zweikomponentenflüssigkeiten bietet das System eine Genauigkeit und Wiederholbarkeit des Flüssigkeitsvolumens von ±1 %. Fertigungsunternehmen haben so die Gewissheit, dass die zu dosierende Menge stets innerhalb des jeweiligen Toleranzbereichs aufgetragen wird.

Weitere Informationen sind verfügbar unter nordsonefd.com/DINNX, linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com oder telefonisch unter +1 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005033/de/

Nordson EFD

Global

Natalie Tomasso

Marketing Communications Team Lead

+1-401-431-7173; natalie.tomasso@nordsonefd.com

Europa

+44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com

China

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

Japan

+81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com

Korea

+82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com

Südost-Asien

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Indien

+91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com