Der neue Film von Ariel India – #SeeEqual zu #ShareTheLoad geht viral

Wenn Männer die Arbeit mit anderen Männern teilen können (ShareTheLoad), warum nicht auch mit ihren Ehefrauen?

Ariel hat einen neuen Film – #SeeEqual – veröffentlicht, der eine wichtige Frage aufwirft: „Wenn Männer die Arbeit gleichmäßig mit anderen Männern teilen können, warum nicht mit ihren Frauen?“. Dieser Film setzt Ariels preisgekrönte Bewegung #ShareTheLoad fort, die sich seit 2015 für Gleichberechtigung in den Haushalten einsetzt.

Während des Lockdowns gingen Millionen indischer Männer ihren häuslichen Pflichten nach, um zu zeigen, dass auch Männer Aufgaben übernehmen können. Es überrascht nicht, dass 73 %* der Männer in einer Umfrage angaben, dass sie ihren Teil der Hausarbeit übernehmen, wenn sie bei anderen Männern oder Mitbewohnern wohnen. Allerdings geben nur 25 % der städtischen indischen Haushalte an, dass Männer sich die Arbeit gleichmäßig teilen (#ShareTheLoad).Dieselben Männer, die im Zusammenleben mit anderen Männern die Hausarbeit erledigten, tun dies nicht, wenn sie mit ihren Frauen zusammenleben. Darüber hinaus sind 80 % der Frauen der Meinung, dass ihre Partner wissen, wie man den Haushalt führt, aber sie entscheiden sich, es nicht zu tun. Diese Entscheidung ist ein Zeichen für eine Denkweise, die auf langjährige unbewusste Vorurteile zurückzuführen ist. Ariel erinnert die Familien daran, dass wahre Gleichheit nur dann zum Tragen kommt, wenn die Hausarbeit geteilt wird. Denn wenn wir Gleichheit sehen (#SeeEqual), teilen wir auch die Arbeit (#ShareTheLoad)!

Film – https://www.youtube.com/watch?v=DA64FF7MR58

Der Film, der weltweit auf enorme Resonanz stieß, spiegelt die Realität von heute wider. Auf der einen Seite weigert sich die Frau, die Ungleichheit in ihrer Ehe zu akzeptieren, und auf der anderen Seite zeigt er, wozu Männer in der Lage sind. Ob sie nun Freunde, Brüder oder ein Paar sind – sie repräsentieren die Männer von heute, die offen für Veränderungen sind, die Gleichheit sehen (#SeeEqual) und die Arbeit teilen (#ShareTheLoad).

Ariel setzt sich seit 7 Jahren mit der #ShareTheLoad-Bewegung gegen die Ungleichheit im Haushalt ein – https://www.ariel.in/en-in/about-ariel/share-the-load/the-share-the-load-journey.

„Mit Ariel #ShareTheLoad wollen wir sinnvolle Gespräche anstoßen und so zu einem positiven Wandel beitragen. Mit #SeeEqual wollen wir jahrelange unbewusste Vorurteile und Prägungen ansprechen, die uns vielleicht davon abhalten, die Arbeit zu teilen. In einem aktuellen Bericht des Weltwirtschaftsforums wird festgestellt, dass bei dem derzeitigen Veränderungstempo die Gleichstellung der Geschlechter noch 135 Jahre entfernt ist! Das ist viel zu lange, um auf etwas zu warten, das für Männer ganz selbstverständlich ist, wenn sie miteinander umgehen. Die diesjährige Kommunikationskampagne basiert auf dieser einfachen Erkenntnis: Wenn Männer die Arbeit gleichberechtigt mit anderen Männern teilen können, warum dann nicht auch mit ihren Frauen? Denn wir wissen, wenn wir die Gleichheit sehen (#SeeEqual), teilen wir auch die Arbeit (#ShareTheLoad)“, sagte Sharat Verma, Chief Marketing Officer, P&G India; Vice President, Fabric Care, P&G India.

