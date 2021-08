Der Quartalsbericht von Square kam früher als erwartet – hier sind meine Gedanken dazu

Square meldete ein starkes Wachstum des Bruttogewinns im Jahresvergleich. Leider machen sich die Anleger mehr Sorgen um die kürzlich vorgeschlagene Übernahme von Afterpay. Im heutigen Video werfe ich einen Blick auf die Fundamentaldaten und die jüngsten Ergebnisse von Square und gebe im Folgenden einige Highlights aus dem Video wieder.

Am letzten Sonntag, den 1. August, gab Square seine Ergebnisse zum zweiten Quartal 2021 bekannt. Der Bruttogewinn von Square stieg im Jahresvergleich um 91 % aufgrund eines soliden Wachstums der Cash-App und des Verkäufer-Ökosystems. Square teilte einen Bericht über die Geschäftsentwicklung im Juli und erwartet ein starkes Wachstum im Cash-App-Ökosystem im dritten Quartal 2021. Square verzeichnete ein starkes Wachstum bei mittelgroßen Verkäufern im Seller-Ökosystem. Midmarket-Verkäufer generieren ein jährliches Bruttozahlungsvolumen von mehr als 500.000 US-Dollar. Anleger könnten dies als positiv empfinden, da Verkäufer aus dem mittleren Marktsegment mehr Produkte verwenden und daher eine größere Einnahmequelle für Square darstellen. Auf lange Sicht konzentriert sich Square darauf, Cash App zu einer kulturell relevanten Marke zu machen. Das Unternehmen hofft, dieses Ziel durch Partnerschaften mit Prominenten und Organisationen zu erreichen. Cash App ist kürzlich eine Partnerschaft mit Miley Cyrus und Megan Thee Stallion eingegangen, um das Bewusstsein für das Investieren in Aktien zu erhöhen. Square konzentriert sich darauf, seine Marke international für das Verkäufer-Ökosystem auszubauen, wobei Irland in diesem Quartal der wichtigste Vorstoß ist.

Klicke auf das Video unten, um meine vollständigen Gedanken und Analysen zu sehen.

*Die verwendeten Aktienkurse waren die vorbörslichen Kurse vom 2. August 2021. Das Video wurde am 2. August 2021 veröffentlicht.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, der möglicherweise nicht mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes übereinstimmt.

Dieser Artikel wurde von Jose Najarro auf Englisch verfasst und am 02.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Jose Najarro besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von AFTERPAY T FPO und Square. Jose ist ein Partner von The Motley Fool und wird möglicherweise für die Werbung für dessen Dienstleistungen entschädigt. Wenn du dich dafür entscheidest, dich über seinen Link anzumelden, verdient er etwas zusätzliches Geld, das seinen Kanal unterstützt. Seine Meinungen bleiben seine eigenen und werden von The Motley Fool nicht beeinflusst.

