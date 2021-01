Der schockierende Grund für die starken Zuwächse des S&P 500

Wenn es um die Teilnehmer an der Börse geht, sind Daytrader und Indexinvestoren an den entgegengesetzten Enden des Spektrums. Die erste Gruppe beschwört Bilder von Büroräumen voller Händler herauf, die mehrere Computerbildschirme scannen und nach kurzfristigen Preisbewegungen suchen, um schnell zu profitieren.

Index-Investoren hingegen interessieren sich nicht für die täglichen Preisschwankungen und andere Minutien der Börse. Sie verstehen, dass es auf lange Sicht fast unmöglich ist, die Börse durch exzessives Handeln zu schlagen und sind bereit, die Renditen des breiten Marktes zu akzeptieren, um ihren Ruhestand zu finanzieren.

Es mag den Anschein haben, dass diese beiden Gruppen nichts gemeinsam haben, aber beide profitieren überraschenderweise von einer gemeinsamen Investitionsstrategie: der Dynamik. Hier erfährst du, was du darüber wissen musst, wie Dynamik in deinen Index einfließt und warum es dazu beigetragen hat, den S&P 500 und den Dow Jones Industrial Average höher zu treiben.

Dynamik oder gegen den Strom?

Es gibt viele Strategien, aber sie alle laufen auf zwei breite Ansätze hinaus: Gegen den Strom und Dynamik.

Dynamik geht davon aus, dass die breitere Börse recht hat und Aktien, die in letzter Zeit ein Muster von Aufwärts- (oder Abwärts-) Bewegung gezeigt haben, ihren Weg fortsetzen werden. Um einen gängigen Dynamik-Aphorismus zusammenzufassen: “Der Trend ist dein Freund.” Der dynamische Ansatz wird oft mit Wachstumsaktien in Verbindung gebracht, da der Markt dazu neigt, Aktien mit einer starken Wachstumsbilanz zu belohnen.

Gegen-den-Strom-Ansätze gehen vom Gegenteil aus: Investoren missverstehen eine Aktie grundlegend und infolgedessen liegt ihr Preis unter ihrem wahren Wert - oder eine Aktie hat ein ungerechtfertigtes positives Sentiment und wird zwangsläufig auf den Boden der Tatsachen zurückfallen, wenn wieder Vernunft einkehrt. Der Ansatz wird mit Value Investitionen in Verbindung gebracht, wobei der berühmteste Anhänger Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett ist.

Wenn du ETFs besitzt, die breitere US-Indizes abbilden, profitierst du wahrscheinlich von der Dynamik-Strategie. Um zu verstehen wie, musst du wissen, wie der zugrunde liegende Index konstruiert ist. Wie du unten sehen wirst, sind einige Gewichtungssysteme dem dynamischen Ansatz förderlicher als andere.

Wie läuft das mit der Gewichtung?

Grob gesagt gibt es drei Ansätze, einen Index zu gewichten:

Gleichgewichtet: Jede Aktie wirkt sich gleichermaßen auf die Gesamtrendite aus; wenn die Hälfte der Aktien im Index um 1 % steigen und die andere Hälfte um 1 % fallen würde, würde der gleichgewichtete Index keine Rendite liefern. Im Vergleich zu anderen spiegeln gleichgewichtete Indizes kleinere Unternehmen und niedrigere Aktienkurse besser wider und neigen zu einem Value-Stil, da Gewinner verkauft werden, um Underperformer zu kaufen. Die Gleichgewichtung ist schwierig, da diese Indizes ein ständiges Rebalancing erfordern und daher nicht oft in breiten Aktien-Indizes abgebildet werden.

Preisgewichtet: Die Preisgewichtung ist konzeptionell einfacher zu verstehen, da sie die gleichen Renditen liefern würde, als wenn du von jeder Aktie im Index eine Aktie kaufen würdest. In einem preisgewichteten Index beeinflussen Aktien mit höheren Kursen den Index mehr als solche mit niedrigeren Aktienkursen. Ein Rebalancing ist nicht oft nötig, es sei denn, die Unternehmen teilen ihre Aktien auf oder führen eine andere Kapitalmaßnahme durch. Der Dow Jones Industrial Index ist ein Beispiel für einen preisgewichteten Index.

Marktkapitalisierungsgewichtet: Im Gegensatz zum preisgewichteten Index wird beim Marktkapitalisierungsansatz der Gesamtwert der Unternehmen (Aktienkurs multipliziert mit den ausstehenden Aktien) an der Börse zur Gewichtung herangezogen. Wenn der Index zunächst so aufgebaut ist, dass er die Marktkapitalisierungen widerspiegelt, muss er nur wenig umgeschichtet werden. Daher würden großkapitalisierte Unternehmen wie Apple und Microsoft diesen Index mehr beeinflussen als kleinere Unternehmen. Der S&P 500 ist ein Marktkapitalisierungsindex.

Das regelmäßige Rebalancing, das die meisten gleichgewichteten Indizes vornehmen, macht sie förderlicher für Strategien, die gegen den Trend gehen. Im Gegensatz dazu belohnen preisgewichtete oder nach Marktkapitalisierung gewichtete Indizes diejenigen Aktien, deren Aktienkurse steigen, mit einer höheren Gewichtung, was sie freundlicher für das Konzept des Dynamik-Investierens macht.

Dynamik ist nicht unbedingt eine schlechte Sache

Wenn du also einen ETF wie den SPDR Dow Jones Industrial Average ETF oder den Vanguard S&P 500 ETF besitzt, fangen Aktien, die überdurchschnittliche Renditen erzielen, an, dein Portfolio in größerem Maße zu beeinflussen, direkt über den Preisindex des DJIA und über seine Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung beim S&P 500 Index. Dies war der Grund für die starken Gewinne des S&P 500 in den letzten Jahren.

Ein Beispiel: Im Januar 2020 machten Apple und Microsoft 4,9 % bzw. 4,6 % des S&P 500 Index aus. Aufgrund starker 1-Jahres-Renditen, die die Rendite des Marktes von 16 % weit übertrafen - 73 % bei Apple; 36 % bei Microsoft - spiegeln sie nun 6,7 % und 5,3 % des Index wider. Wenn das so klingt, als würde dein Portfolio von der Dynamik profitieren, dann ist das so.

Das Risiko bei Indizes, die eine Dynamik-Komponente haben, ist, dass sie Unternehmen belohnen, die nach traditionellen Bewertungskennzahlen als teuer gelten. Das bemerkenswerteste Beispiel ist derzeit Tesla, das im letzten Jahr noch nicht einmal im S&P 500 enthalten war und nun 1,7 % des S&P 500 ausmacht.

Für sich genommen ist Dynamik jedoch nicht unbedingt eine schlechte Sache und Indexinvestoren sind eindeutig nicht dasselbe wie Daytrader. Daytrader sind nicht dumm, weil sie einen Dynamik-Ansatz verwenden, es sind die anderen Verhaltensweisen, weswegen viele Geld verlieren - exzessives Handeln, emotionale Entscheidungen und das Mitnehmen von hoch besteuerten kurzfristigen Gewinnen. Wenn du jedoch den Dynamik-Effekt in deinem Portfolio verringern willst, gibt es eine ganze Reihe gleichgewichteter Indizes, von denen der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF der bekannteste ist.

Wenn du in einen ETF investierst, der den Dow Jones Industrial Average und den S&P 500 abbildet, musst du wissen, dass dein Portfolio überproportional viele großkapitalisierte Aktien und Unternehmen enthält, deren Aktienkurse stärker gestiegen sind als der durchschnittliche Index, was zu einem größeren Anteil in deinem Portfolio führen wird.

The post Der schockierende Grund für die starken Zuwächse des S&P 500 appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unsere Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, Mitarbeiterin von LinkedIn, einer Microsoft-Tochter, ist Mitglied im Vorstand von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Jamal Carnette auf Englisch verfasst und am 10.01.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können., CFA

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Home Depot, Microsoft und Tesla. The Motley Fool besitzt Anteile des Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool empfiehlt UnitedHealth Group und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon, short Januar 2021 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon, und long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images