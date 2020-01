USD: Der US-Arbeitsmarktbericht hat USD-Erholung gestoppt

Sooo schlecht war der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht. Die Hälfte der Analysten hatte für die Anzahl der neuen Stellen eine Zahl unter 160 Tsd. erwartet. Mit 145 Tsd. lag der Wert - angesichts der üblichen Unsicherheit - nicht signifikant darunter. Dennoch beendete die Datenveröffentlichung den Ausflug von EUR-USD in den Bereich unter 1,1100 (und den Flirt des USD-Index DXY mit dem 97,60-Niveau). Bleibt’s dabei (und danach sah’s heute Morgen bislang aus: EUR-USD legte vorsichtig weiter zu) war die Dollar-Stärke seit Jahresanfang wohl nicht viel mehr als eine Korrektur nach der deutlichen USD-Schwäche zum Jahresende 2019.

Aus fundamentaler Sicht ist die Marktreaktion nachvollziehbar. Insbesondere die überraschend niedrige Lohninflation im Dezember erschüttert die Hoffnung derjenigen, die glauben, die “Phillips-Kurve” (die Idee, dass ein gut laufender Arbeitsmarkt Lohn- und Gesamtinflation erzeugen würde) würde in diesem Konjunkturzyklus vielleicht langsamer funktionieren als üblich, wäre im Prinzip aber weiterhin verlässlich. Lässt man diese Hoffnung fahren, muss man konstatieren, dass die USA kein Sonderfall sind in einer Welt, die großenteils (zumindest in Europa und Japan) vom Problem einer gestörten Phillips-Kurven-Beziehung geplagt ist. Genau dieses Problem veranlasst aber die Zentralbanken dazu, extrem expansive Geldpolitiken zu fahren, die ihre Währungen unattraktiv macht.

Anders gesagt: Ohne Normalisierung der Phillips-Kurve wird’s keine Normalisierung der Geldpolitiken geben. Für Europa und Japan hat jedermann längst die Hoffnung auf Normalisierung der Phillips-Kurve aufgegeben. Daher die Schwächen der entsprechenden Währungen. Für den Dollar wurde es am Freitag wahrscheinlicher, dass sie sich in dieser Beziehung nicht qualitativ unterscheiden - weshalb die USD-Stärke der letzten Jahre graduell fragwürdiger wurde.

Man mag an dieser Stelle einwenden, dass der Markt für die US-Geldpolitik eh eine weitere Zinssenkung einpreist, für die EZB aber nichts. Das trifft nicht den Punkt, den ich meine. Es geht hier nicht darum, was die Zentralbanken in den nächsten Monaten oder Quartalen treiben. Es geht darum, ob sie grundsätzlich aus der Falle niedriger Zinsen und Inflationsraten entkommen können. Für die Fed sah’s zwischen 2016 und 2018 so aus. Seitdem glaube ich nicht mehr daran. Im Devisenmarkt hoffen das aber offensichtlich noch viele. Sonst wäre der Greenback nicht so stark.

NOK: Keine Panik in der Nokki bitte

Bitte jetzt keine Panik schieben in der norwegischen Krone, weil die Inflationsdaten für Dezember ein wenig hinter den Markterwartungen zurückblieben. Der Inflationstrend sieht zum einen noch ordentlich aus. Zum anderen weiß die Norges Bank, dass niedrigere Strompreise generell den Preisanstieg im letzten Jahr gedämpft haben. Die Krone steht zudem auf deutlich niedrigeren Niveaus, als die Norges Bank es noch im September erwartete hat, sodass sie letztlich sogar mit Inflationsdruck seitens der Importpreise rechnet. Um’s kurz zu machen: für die Norges Bank gibt es keinerlei Veranlassung, hektisch zu werden und ihre neutrale Gangart zu überdenken. Sie wird erst einmal die weitere Preis- und Wirtschaftsentwicklung abwarten. Und hier kommt der Anstieg des Ölpreises in den letzten Monaten ja nicht unbedingt ungelegen.

CAD: Der Loonie kann etwas aufatmen

Der Loonie kann etwas aufatmen. Im gleichen Zug auch die Bank of Canada (BoC). Denn der Arbeitsmarktbericht für Dezember glich das katastrophale Ergebnis vom November zum Teil wieder aus. Im November gingen über 38.000 Vollzeitstellen verloren, mit Teilzeitstellen ganze satte 71 Tsd., sodass die Arbeitslosenquote auf 5,9% sprang. Im Dezember wurden aber wieder über 35 Tsd. neue Stellen geschaffen und die Arbeitslosenquote sank wieder auf 5,6%. In Kombination mit einem schwächer als erwarteten US Arbeitsmarktbericht griff das Ergebnis dem Loonie am Freitagnachmittag unter die Arme. Die BoC wird das Ergebnis auch begrüßen. Schließlich ist die Inflation am Ziel und damit kein Problem für die BoC, aber aus Sorge vor eventuellen negativen Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China beobachtet die Notenbank die Entwicklung der Konjunkturdaten genau. Sollte sich hier eine Eintrübung abzeichnen, kann die BoC schnell von ihrer derzeit neutralen Haltung abrücken und auf taubenhaft umschwenken. Hätte sich die Lage am Arbeitsmarkt im Dezember nicht wieder etwas besser dargestellt, hätte sicherlich der erste Strich auf der “Pro-Liste” der Notenbank für einen Schwenk in Richtung taubenhaft gestanden. Zumal der Einkaufsmanagerindex im Dezember wieder etwas gefallen ist, aber glücklicherweise noch über der 50-Marke notiert. Die Konjunkturdaten zum Jahresauftakt sind nicht besorgniserregend, aber dürften die BoC in ihrer Sicht bestätigen, dass sie vorsichtig neutral bleibt und die Daten zur Wirtschaftsentwicklung genau im Auge behält, um im Zweifelsfall rechtzeitig mit einer Zinssenkung reagieren zu können.

CNY: Die „China-Woche“

In dieser Woche stehen einige wichtige China-bezogene Ereignisse und Datenpunkte an. Unbestrittenes Highlight die Unterzeichnung des Phase-1-Deals am Mittwoch. Auch wenn der Teildeal unter Dach und Fach ist, wünscht sich der Markt weitere Einzelheiten, da bislang kaum Konkretes durchgesickert ist. Am Devisenmarkt fragen sich die Trader, worauf sich China in puncto Währung eingelassen hat. An der Handelsfront dürfte es aufgrund von „Sell-the-Fact“-Verhalten kurzfristig zu einer gewissen Schwäche des Renminbi (CNY) kommen.

Unterdessen wird China am Freitag seine BIP-Zahlen für 2019 vorlegen und damit Rückschlüsse auf die Gesundheit der Wirtschaft ermöglichen. Neueste Daten scheinen eine gewisse Stabilisierung der chinesischen Zahlen zu belegen, die überwiegend den günstigen Basiseffekten geschuldet ist. Jubelstimmung ist aber noch fehl am Platze, da der Weg bis dahin eindeutig steinig verlaufen wird.

In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Chinas PKW-Absatz 2019 laut Daten der China Passenger Car Association um 7,4% einbrach. Damit wurden in China im zweiten Jahr in Folge weniger Autos verkauft, da die Automobilabsätze 2018 um 5,8% zurückgegangen waren. Dies verdeutlicht den Abwärtstrend der Binnennachfrage.

