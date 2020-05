Der US-Industrie brechen die Aufträge weg - Rückgang um zehn Prozent

Washington (Reuters) - Der US-Industrie brechen wegen der Corona-Krise die Aufträge weg.

Die Bestellungen sanken im März um 10,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Dies war etwa so viel wie Ökonomen befürchtet hatten. Im Februar war das Neugeschäft nur minimal um 0,1 Prozent geschrumpft. Im April und in den folgenden Monaten dürfte die Pandemie die Auftragslage der Betriebe weiter kräftig bremsen.